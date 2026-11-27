Вкуснее, чем "Шуба": новогодний салат "Кожух" из свеклы и крабовых палочек
Крабовые палочки и свекла – идеальные продукты для приготовления вкусных закусок, салатов. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше всего не варить, а запекать.
Кулинар поделилась в Facebook рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы и крабовых палочек.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – упаковка
- два-три вареных яйца
- два плавленых сырка или твердый сыр
- свекла – 5 шт.
- майонез
- соль, перец
- лимонный сок – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты натереть на терке.
2. К натертой свекле добавить соль, перец, измельченный зубчик чеснока, немного лимонного сока, майонез, перемешать.
3. Салат выложить слоями: крабовые палочки, яйца, плавленые сырки, свекла. Каждый слой смазать майонезом. Перед подачей салат должен постоять в холодильнике несколько часов.
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