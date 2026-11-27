Крабовые палочки и свекла – идеальные продукты для приготовления вкусных закусок, салатов. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше всего не варить, а запекать.

Кулинар поделилась в Facebook рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы и крабовых палочек.

Ингредиенты:

крабовые палочки – упаковка

два-три вареных яйца

два плавленых сырка или твердый сыр

свекла – 5 шт.

майонез

соль, перец

лимонный сок – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты натереть на терке.

2. К натертой свекле добавить соль, перец, измельченный зубчик чеснока, немного лимонного сока, майонез, перемешать.

3. Салат выложить слоями: крабовые палочки, яйца, плавленые сырки, свекла. Каждый слой смазать майонезом. Перед подачей салат должен постоять в холодильнике несколько часов.

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