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Вкуснее, чем торт: нежный тыквенный манник за считанные минуты

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Рецепт десерта
Вкуснее, чем торт: нежный тыквенный манник за считанные минуты. Источник: Сгенерировано ИИ

Тыква – очень полезный и вкусный осенний овощ, который можно есть в любом виде, делать каши, супы, пюре, десерты, салаты.

Вкуснее, чем торт: нежный тыквенный манник за считанные минуты

Что приготовить из тыквы

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, нежного тыквенного манника, который очень просто готовится. 

Ингредиенты: 

  • Очищенная тыква 300 г
  • Манная крупа 250 г
  • Кефир 250 мл.
  • Сахар 150 г
  • Разрыхлитель 1 ч. л.
  • Цедра 1 лимона
  • Сахар 100 г
  • Вода 100 мл
  • Сок 1 лимона
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Способ приготовления: 

1. Тыкву натрите на мелкой терке. С лимона снимите только желтую часть цедры, без белой горькой кожицы. Смешайте тыкву, кефир, сахар и цедру, добавьте манную крупу с разрыхлителем и перемешайте до однородности. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 40-50 минут. 

Вкуснее, чем торт: нежный тыквенный манник за считанные минуты

Тыква для десерта

2. Сироп: в сотейнике смешиваю воду, сахар и лимонный сок. Довожу до кипения и провариваю 2-3 минуты, помешивая.

Вкуснее, чем торт: нежный тыквенный манник за считанные минуты

Сироп для десерта

3. Горячий манник проколите деревянной шпажкой в нескольких местах. Постепенно полейте горячим сиропом, дайте постоять!

Вкуснее, чем торт: нежный тыквенный манник за считанные минуты

Готовый десерт

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