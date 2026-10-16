Вкуснее, чем торт: нежный тыквенный манник за считанные минуты
Тыква – очень полезный и вкусный осенний овощ, который можно есть в любом виде, делать каши, супы, пюре, десерты, салаты.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, нежного тыквенного манника, который очень просто готовится.
Ингредиенты:
- Очищенная тыква 300 г
- Манная крупа 250 г
- Кефир 250 мл.
- Сахар 150 г
- Разрыхлитель 1 ч. л.
- Цедра 1 лимона
- Сахар 100 г
- Вода 100 мл
- Сок 1 лимона
Способ приготовления:
1. Тыкву натрите на мелкой терке. С лимона снимите только желтую часть цедры, без белой горькой кожицы. Смешайте тыкву, кефир, сахар и цедру, добавьте манную крупу с разрыхлителем и перемешайте до однородности. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 40-50 минут.
2. Сироп: в сотейнике смешиваю воду, сахар и лимонный сок. Довожу до кипения и провариваю 2-3 минуты, помешивая.
3. Горячий манник проколите деревянной шпажкой в нескольких местах. Постепенно полейте горячим сиропом, дайте постоять!
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