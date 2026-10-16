Вкуснее, чем торт: нежный тыквенный манник за считанные минуты

Тыква – очень полезный и вкусный осенний овощ, который можно есть в любом виде, делать каши, супы, пюре, десерты, салаты.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, нежного тыквенного манника, который очень просто готовится.

Ингредиенты:

Очищенная тыква 300 г

Манная крупа 250 г

Кефир 250 мл.

Сахар 150 г

Разрыхлитель 1 ч. л.

Цедра 1 лимона

Сахар 100 г

Вода 100 мл

Сок 1 лимона

Способ приготовления:

1. Тыкву натрите на мелкой терке. С лимона снимите только желтую часть цедры, без белой горькой кожицы. Смешайте тыкву, кефир, сахар и цедру, добавьте манную крупу с разрыхлителем и перемешайте до однородности. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 40-50 минут.

РЕКЛАМА

2. Сироп: в сотейнике смешиваю воду, сахар и лимонный сок. Довожу до кипения и провариваю 2-3 минуты, помешивая.

3. Горячий манник проколите деревянной шпажкой в нескольких местах. Постепенно полейте горячим сиропом, дайте постоять!

Главные истории дня

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: