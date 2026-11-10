Вкуснее магазинного: как приготовить нежный паштет из куриной печени

Домашний паштет из куриной печени можно приготовить без обжаривания на сковороде. В этом рецепте все ингредиенты запекаются вместе в духовке, а затем измельчаются блендером до однородной консистенции. Особый вкус блюду придают яблоко и сливки, которые сочетаются с печенью, морковью и луком. Такой паштет хорошо подходит для бутербродов, закусок или завтрака.

Идея приготовления нежного домашнего паштета из куриной печени опубликована на странице nelly.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

Куриная печень – 550 г

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Яблоко – 1 шт.

Жирные сливки – 150 мл.

Сливочное масло – 20-30 г

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриную печень промойте, удалите пленки и лишние частицы.

2. Морковь, лук и яблоко очистите и нарежьте небольшими кусочками.

3. Переложите печень в форму для запекания, добавьте подготовленные овощи и яблоко.

4. Положите сливочное масло, посолите и поперчите.

5. Залейте все ингредиенты сливками и поставьте форму в разогретую до 180°C духовку.

6. Запекайте примерно час.

7. После завершения приготовления выключите духовку и оставьте форму внутри еще на 20 минут.

8. Переложите запеченную печень вместе с овощами, яблоком и жидкостью, образовавшейся во время запекания, в чашу блендера. Взбейте до однородной нежной консистенции.

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9. Готовый паштет переложите в контейнер и оставьте остыть. После этого его можно подавать к столу или использовать для приготовления бутербродов.

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