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Вкуснее магазинного: как приготовить нежный паштет из куриной печени

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
555
Вкуснее магазинного: как приготовить нежный паштет из куриной печени
Рецепт нежного печеночного паштета. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Домашний паштет из куриной печени можно приготовить без обжаривания на сковороде. В этом рецепте все ингредиенты запекаются вместе в духовке, а затем измельчаются блендером до однородной консистенции. Особый вкус блюду придают яблоко и сливки, которые сочетаются с печенью, морковью и луком. Такой паштет хорошо подходит для бутербродов, закусок или завтрака.

Идея приготовления нежного домашнего паштета из куриной печени опубликована на странице nelly.cooking в Instagram.

Вкуснее магазинного: как приготовить нежный паштет из куриной печени

Как приготовить вкусный печеночный паштет. Источник: Скриншот поста на странице nelly.cooking в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриная печень – 550 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Яблоко – 1 шт.
  • Жирные сливки – 150 мл.
  • Сливочное масло – 20-30 г
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Вкуснее магазинного: как приготовить нежный паштет из куриной печени

Выкладываем ингредиенты в форму. Источник: Скриншот поста на странице nelly.cooking в Instagram

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1. Куриную печень промойте, удалите пленки и лишние частицы.

2. Морковь, лук и яблоко очистите и нарежьте небольшими кусочками.

Вкуснее магазинного: как приготовить нежный паштет из куриной печени

Добавляем сливки. Источник: Скриншот поста на странице nelly.cooking в Instagram

3. Переложите печень в форму для запекания, добавьте подготовленные овощи и яблоко.

4. Положите сливочное масло, посолите и поперчите.

Вкуснее магазинного: как приготовить нежный паштет из куриной печени

Все запекаем. Источник: Скриншот поста на странице nelly.cooking в Instagram

5. Залейте все ингредиенты сливками и поставьте форму в разогретую до 180°C духовку.

6. Запекайте примерно час.

Вкуснее магазинного: как приготовить нежный паштет из куриной печени

Взбиваем все ингредиенты. Источник: Скриншот поста на странице nelly.cooking в Instagram

7. После завершения приготовления выключите духовку и оставьте форму внутри еще на 20 минут.

8. Переложите запеченную печень вместе с овощами, яблоком и жидкостью, образовавшейся во время запекания, в чашу блендера. Взбейте до однородной нежной консистенции.

Вкуснее магазинного: как приготовить нежный паштет из куриной печени

Намазываем паштет на хлеб. Источник: Скриншот поста на странице nelly.cooking в Instagram

9. Готовый паштет переложите в контейнер и оставьте остыть. После этого его можно подавать к столу или использовать для приготовления бутербродов.

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