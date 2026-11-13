Вкуснее, чем ''Шуба'': оригинальный салат из сельди для праздничного стола

Сельдь, лук, яблоко – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных, сытных салатов. А для нежного вкуса добавьте сыр, лучше плавленный, яйца.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из сельди, с яблоками и плавленным сыром.

Ингредиенты:

Сельдь 1 шт.

Маринованный лук 1 шт.

Яблоки 2 шт.

Яйца 4 шт.

Плавленые сырки 2 шт.

Йогурт

Способ приготовления:

1. Порежьте сельдь кусочками, натрите сыр, яблоко, яйца. Лук замаринуйте.

2. Соберите салат слоями.

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