Вкуснее, чем "Шуба": оригинальный салат из сельди для праздничного стола
Сельдь, лук, яблоко – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных, сытных салатов. А для нежного вкуса добавьте сыр, лучше плавленный, яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из сельди, с яблоками и плавленным сыром.
Ингредиенты:
- Сельдь 1 шт.
- Маринованный лук 1 шт.
- Яблоки 2 шт.
- Яйца 4 шт.
- Плавленые сырки 2 шт.
- Йогурт
Способ приготовления:
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1. Порежьте сельдь кусочками, натрите сыр, яблоко, яйца. Лук замаринуйте.
2. Соберите салат слоями.
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