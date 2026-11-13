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Вкуснее, чем "Шуба": оригинальный салат из сельди для праздничного стола

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
489
Вкуснее, чем "Шуба": оригинальный салат из сельди для праздничного стола
Рецепт салата. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Сельдь, лук, яблоко – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных, сытных салатов. А для нежного вкуса добавьте сыр, лучше плавленный, яйца.

Вкуснее, чем ''Шуба'': оригинальный салат из сельди для праздничного стола

Что приготовить из сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из сельди, с яблоками и плавленным сыром. 

Ингредиенты: 

  • Сельдь 1 шт.
  • Маринованный лук 1 шт.
  • Яблоки 2 шт.
  • Яйца 4 шт.
  • Плавленые сырки 2 шт.
  • Йогурт

Способ приготовления: 

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1. Порежьте сельдь кусочками, натрите сыр, яблоко, яйца. Лук замаринуйте.

Вкуснее, чем ''Шуба'': оригинальный салат из сельди для праздничного стола

Ингредиенты для салата

2. Соберите салат слоями.

Вкуснее, чем ''Шуба'': оригинальный салат из сельди для праздничного стола

Готовый салат

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