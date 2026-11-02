Вкусный белковый салат на каждый день: рецепт полезного блюда за 10 минут

Салаты можно готовить из любых овощей и зелени. А для более сытного варианта добавьте филе или креветки, любую рыбу. Заправлять салаты лучше всего оливковым маслом или йогуртом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного белкового салата из филе и овощей.

Ингредиенты:

Куриное филе – 250 г

Огурец – 1 шт.

Фиолетовый лук – 0,5 шт.

Для соуса:

Греческий нежирный йогурт – 150 г

Чеснок – 1 зубчик

Соль и перец

Лимонный сок

Зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Доводим воду до кипения, солим, кладем в кипяток курицу и варим 1-2 минуты. Выключаем огонь и оставляем постоять в кипятке еще 25 минут.

2. За это время нарезаем овощи. Огурец – пополам и на полукружочки. Лук мелко. Курицу кубиками.

3. Для соуса просто смешиваем все вместе и заправляем салат. Обязательно добавьте много зелени.

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