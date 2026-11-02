Вкусный белковый салат на каждый день: рецепт полезного блюда за 10 минут
Салаты можно готовить из любых овощей и зелени. А для более сытного варианта добавьте филе или креветки, любую рыбу. Заправлять салаты лучше всего оливковым маслом или йогуртом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного белкового салата из филе и овощей.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 250 г
- Огурец – 1 шт.
- Фиолетовый лук – 0,5 шт.
Для соуса:
- Греческий нежирный йогурт – 150 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Соль и перец
- Лимонный сок
- Зелень для подачи
Способ приготовления:
1. Доводим воду до кипения, солим, кладем в кипяток курицу и варим 1-2 минуты. Выключаем огонь и оставляем постоять в кипятке еще 25 минут.
2. За это время нарезаем овощи. Огурец – пополам и на полукружочки. Лук мелко. Курицу кубиками.
3. Для соуса просто смешиваем все вместе и заправляем салат. Обязательно добавьте много зелени.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий