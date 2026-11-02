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Вкусный белковый салат на каждый день: рецепт полезного блюда за 10 минут

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
156
Вкусный белковый салат на каждый день: рецепт полезного блюда за 10 минут
Рецепт вкусного салата. Источник: Getty Images

Салаты можно готовить из любых овощей и зелени. А для более сытного варианта добавьте филе или креветки, любую рыбу. Заправлять салаты лучше всего оливковым маслом или йогуртом.

Вкусный белковый салат на каждый день: рецепт полезного блюда за 10 минут

Вкусный белковый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного белкового салата из филе и овощей. 

Ингредиенты: 

  • Куриное филе – 250 г
  • Огурец – 1 шт. 
  • Фиолетовый лук – 0,5 шт.

Для соуса:

  • Греческий нежирный йогурт – 150 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Соль и перец
  • Лимонный сок
  • Зелень для подачи

Способ приготовления: 

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1. Доводим воду до кипения, солим, кладем в кипяток курицу и варим 1-2 минуты. Выключаем огонь и оставляем постоять в кипятке еще 25 минут.

Вкусный белковый салат на каждый день: рецепт полезного блюда за 10 минут

Филе для салата

2. За это время нарезаем овощи. Огурец – пополам и на полукружочки. Лук мелко. Курицу кубиками. 

Вкусный белковый салат на каждый день: рецепт полезного блюда за 10 минут

Соус для блюда

3. Для соуса просто смешиваем все вместе и заправляем салат. Обязательно добавьте много зелени.

Вкусный белковый салат на каждый день: рецепт полезного блюда за 10 минут

Вкусный и полезный салат

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