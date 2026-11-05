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Вкусный белковый салат за 10 минут: добавьте креветки или филе

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
3,4 т.
Рецепт салата
Вкусный белковый салат за 10 минут: добавьте креветки или филе. Источник: pexels.com

Салат айсберг – лучшая основа для вкусных и легких салатов. Стоит отметить, что он хорошо сочетается со всеми овощами, креветками, мясом, сырами. 

Вкусный белковый салат за 10 минут: добавьте креветки или филе

Что приготовить из креветок

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата с креветками и айсбергом. 

Ингредиенты: 

  • креветки 100 г
  • грудинка 100 г.
  • салат айсберг
  • помидоры черри
  • твердый сыр 100 г.

Заправка:

  • белый йогурт 2 ст. л. + горчица 1 ч. л. + лимонный сок 1 ч. л.
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Способ приготовления: 

1. Креветку оборачиваем грудинкой и запекаем в мультипечи 5-10 минут

Вкусный белковый салат за 10 минут: добавьте креветки или филе

Креветки в беконе

 2. В миску выкладываем салат, помидоры черри, натертый сыр, заправку и креветки.

Вкусный белковый салат за 10 минут: добавьте креветки или филе

Приготовление салата

3. Перемешиваем и наслаждаемся. 

Вкусный белковый салат за 10 минут: добавьте креветки или филе

Готовый салат

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