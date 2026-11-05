Вкусный белковый салат за 10 минут: добавьте креветки или филе

Салат айсберг – лучшая основа для вкусных и легких салатов. Стоит отметить, что он хорошо сочетается со всеми овощами, креветками, мясом, сырами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата с креветками и айсбергом.

Ингредиенты:

креветки 100 г

грудинка 100 г.

салат айсберг

помидоры черри

твердый сыр 100 г.

Заправка:

белый йогурт 2 ст. л. + горчица 1 ч. л. + лимонный сок 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Креветку оборачиваем грудинкой и запекаем в мультипечи 5-10 минут

2. В миску выкладываем салат, помидоры черри, натертый сыр, заправку и креветки.

3. Перемешиваем и наслаждаемся.

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