Вкусный белковый салат за 10 минут: добавьте креветки или филе
Салат айсберг – лучшая основа для вкусных и легких салатов. Стоит отметить, что он хорошо сочетается со всеми овощами, креветками, мясом, сырами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата с креветками и айсбергом.
Ингредиенты:
- креветки 100 г
- грудинка 100 г.
- салат айсберг
- помидоры черри
- твердый сыр 100 г.
Заправка:
- белый йогурт 2 ст. л. + горчица 1 ч. л. + лимонный сок 1 ч. л.
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Способ приготовления:
1. Креветку оборачиваем грудинкой и запекаем в мультипечи 5-10 минут
2. В миску выкладываем салат, помидоры черри, натертый сыр, заправку и креветки.
3. Перемешиваем и наслаждаемся.
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