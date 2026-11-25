Легкий салат можно приготовить из любых практически продуктов, особенно вкусно будет – из вареных яиц, сыра.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сытного белкового салата из вареных яиц.

Ингредиенты:

3 вареных яйца

200г консервированной кукурузы

200г огурца без кожуры

70г твердого сыра

соль, перец

40г сметаны или майонеза

Способ приготовления:

1. Нарезаем небольшим кубиком очищенный от кожуры огурец. Также кубиками нарежьте отваренные яйца.

2. Добавьте тертый твердый сыр, всыпьте консервированную кукурузу и заправьте сметаной или майонезом – на диете, конечно, лучше сметаной. Соль и перец добавляем по вкусу.

Перемешиваем, и салат готов!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Главные истории дня

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий