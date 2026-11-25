Вкусный белковый салат за 5 минут: рецепт блюда на каждый день
Легкий салат можно приготовить из любых практически продуктов, особенно вкусно будет – из вареных яиц, сыра.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сытного белкового салата из вареных яиц.
Ингредиенты:
- 3 вареных яйца
- 200г консервированной кукурузы
- 200г огурца без кожуры
- 70г твердого сыра
- соль, перец
- 40г сметаны или майонеза
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Способ приготовления:
1. Нарезаем небольшим кубиком очищенный от кожуры огурец. Также кубиками нарежьте отваренные яйца.
2. Добавьте тертый твердый сыр, всыпьте консервированную кукурузу и заправьте сметаной или майонезом – на диете, конечно, лучше сметаной. Соль и перец добавляем по вкусу.
Перемешиваем, и салат готов!
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