Вкусный бисквитный торт "Снежная королева": делимся лучшим рецептом
Домашние торты лучше всего готовить из бисквитных коржей. А крем самый простой для десертов – сметанный, сырный, заварной.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и оригинального торта "Снежная королева".
Ингредиенты:
- четыре яйца
- 150 г сахара
- 150 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
Для крема:
- 500 г творога
- 200 г сливок
- 100 г сахарной пудры
- 10 г желатина
- 50 мл воды
Для украшения:
- 100 г кокосовой стружки
- свежие ягоды по желанию
Способ приготовления:
1. Бисквит: отделите белки от желтков. Взбейте белки с половиной сахара до крепкой пены. Взбейте желтки с оставшимся сахаром до светлого цвета. Просейте муку с разрыхлителем и постепенно добавляйте желтки, перемешивая лопаткой. Затем осторожно введите белки и перемешайте до однородности.
2. Проверьте готовность зубочисткой. Остудите бисквит на решетке и разрежьте на два коржа.
3. Замочите желатин в прохладной воде на 10 минут. Взбейте сыр с сахарной пудрой в блендере или миксером. Взбейте сливки до пышной массы. Растопите желатин на водяной бане или в микроволновой печи и добавьте в сыр, хорошо перемешав. Затем введите сливки и снова перемешайте до однородности.
4. Смажьте форму для торта маслом или оберните пищевой пленкой. Положите один корж на дно и пропитайте сиропом или водой с сахаром. Выложите половину крема и разровняйте. Посыпьте половиной кокосовой стружки. Накройте вторым коржом и пропитайте его. Выложите оставшийся крем и разровняйте. Посыпьте оставшейся кокосовой стружкой и украсьте ягодами, если хотите.
Поставьте торт в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы он хорошо застыл и пропитался!
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