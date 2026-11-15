Вкусный бисквитный торт ''Снежная королева'': делимся лучшим рецептом

Домашние торты лучше всего готовить из бисквитных коржей. А крем самый простой для десертов – сметанный, сырный, заварной.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и оригинального торта "Снежная королева".

Ингредиенты:

четыре яйца

150 г сахара

150 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

Для крема:

500 г творога

200 г сливок

100 г сахарной пудры

10 г желатина

50 мл воды

Для украшения:

100 г кокосовой стружки

свежие ягоды по желанию

Способ приготовления:

1. Бисквит: отделите белки от желтков. Взбейте белки с половиной сахара до крепкой пены. Взбейте желтки с оставшимся сахаром до светлого цвета. Просейте муку с разрыхлителем и постепенно добавляйте желтки, перемешивая лопаткой. Затем осторожно введите белки и перемешайте до однородности.

2. Проверьте готовность зубочисткой. Остудите бисквит на решетке и разрежьте на два коржа.

3. Замочите желатин в прохладной воде на 10 минут. Взбейте сыр с сахарной пудрой в блендере или миксером. Взбейте сливки до пышной массы. Растопите желатин на водяной бане или в микроволновой печи и добавьте в сыр, хорошо перемешав. Затем введите сливки и снова перемешайте до однородности.

4. Смажьте форму для торта маслом или оберните пищевой пленкой. Положите один корж на дно и пропитайте сиропом или водой с сахаром. Выложите половину крема и разровняйте. Посыпьте половиной кокосовой стружки. Накройте вторым коржом и пропитайте его. Выложите оставшийся крем и разровняйте. Посыпьте оставшейся кокосовой стружкой и украсьте ягодами, если хотите.

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Поставьте торт в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы он хорошо застыл и пропитался!

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