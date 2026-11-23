Вкусный десерт из лаваша за 20 минут: рецепт штруделя с яблоками
Ленивый штрудель с яблоками – простой домашний десерт, для которого не нужно замешивать и раскатывать тесто. Основой служит обычный тонкий лаваш, а начинку готовят из карамелизированных яблок и кисломолочного сыра. Корица придает выпечке приятный аромат, а миндальные лепестки делают верхушку аппетитной и хрустящей. Такой штрудель хорошо сочетается с чаем или кофе, а на его приготовление нужно совсем немного времени.
Идея приготовления ленивого штруделя с яблоками опубликована на странице ju kalambet в Instagram.
Ингредиенты:
- Тонкий лаваш – 1 шт.
- Яблоки – 2 шт.
- Творог – 1 упаковка
- Сливочное масло – 5 г
- Сахар – 50 г
- Корица – по вкусу
- Яйцо – 1 шт.
- Молоко – 2 ст.л.
- Миндальные хлопья – для украшения
Способ приготовления:
1. Яблоки помойте, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кусочками. Растопите на сковороде сливочное масло, добавьте яблоки, сахар и корицу. Перемешайте и готовьте на среднем огне, пока фрукты не станут мягкими и немного карамелизуются.
2. Добавьте к яблокам творог и тщательно перемешайте начинку. Снимите сковороду с огня и дайте массе немного остыть.
3. Разложите лаваш на рабочей поверхности и равномерно распределите по нему яблочно-творожную начинку. Сверните лаваш в плотный рулет, подвернув края внутрь.
4. Переложите штрудель на противень, застеленный пергаментом. Взбейте яйцо с молоком и смажьте этой смесью поверхность рулета. По желанию посыпьте миндальными лепестками.
5. Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте штрудель примерно 20 минут, пока он не покроется румяной корочкой.
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