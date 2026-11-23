Ленивый штрудель с яблоками – простой домашний десерт, для которого не нужно замешивать и раскатывать тесто. Основой служит обычный тонкий лаваш, а начинку готовят из карамелизированных яблок и кисломолочного сыра. Корица придает выпечке приятный аромат, а миндальные лепестки делают верхушку аппетитной и хрустящей. Такой штрудель хорошо сочетается с чаем или кофе, а на его приготовление нужно совсем немного времени.

Идея приготовления ленивого штруделя с яблоками опубликована на странице ju kalambet в Instagram.

Ингредиенты:

Тонкий лаваш – 1 шт.

Яблоки – 2 шт.

Творог – 1 упаковка

Сливочное масло – 5 г

Сахар – 50 г

Корица – по вкусу

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 2 ст.л.

Миндальные хлопья – для украшения

Способ приготовления:

1. Яблоки помойте, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кусочками. Растопите на сковороде сливочное масло, добавьте яблоки, сахар и корицу. Перемешайте и готовьте на среднем огне, пока фрукты не станут мягкими и немного карамелизуются.

2. Добавьте к яблокам творог и тщательно перемешайте начинку. Снимите сковороду с огня и дайте массе немного остыть.

3. Разложите лаваш на рабочей поверхности и равномерно распределите по нему яблочно-творожную начинку. Сверните лаваш в плотный рулет, подвернув края внутрь.

4. Переложите штрудель на противень, застеленный пергаментом. Взбейте яйцо с молоком и смажьте этой смесью поверхность рулета. По желанию посыпьте миндальными лепестками.

Главные истории дня

5. Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте штрудель примерно 20 минут, пока он не покроется румяной корочкой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий