Вкусный десерт из печенье и банана: рецепт блюда за 10 минут

Домашние десерты не обязательно готовить из теста, но и просто идеальной основой будет печенье, банан, шоколад, орехи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из печенья, с бананом и какао.

Ингредиенты:

затяжное печенье

1 банан

2 ст.л какао

20 мл молока

Способ приготовления:

1. Разминаем печенье в крошку, добавляем пюре из банана, какао и молоко.

2. Руками перемешиваем до однородной массы.

3. Выкладываем на пищевую пленку, заворачиваем в рулет и отправляем в морозильную камеру на 1-2 часа. Затем нарезаем на кусочки и наслаждаемся.

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