Вкусный десерт из печенье и банана: рецепт блюда за 10 минут
Домашние десерты не обязательно готовить из теста, но и просто идеальной основой будет печенье, банан, шоколад, орехи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из печенья, с бананом и какао.
Ингредиенты:
- затяжное печенье
- 1 банан
- 2 ст.л какао
- 20 мл молока
Способ приготовления:
1. Разминаем печенье в крошку, добавляем пюре из банана, какао и молоко.
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2. Руками перемешиваем до однородной массы.
3. Выкладываем на пищевую пленку, заворачиваем в рулет и отправляем в морозильную камеру на 1-2 часа. Затем нарезаем на кусочки и наслаждаемся.
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