Вкусный домашний луковый хлеб: делимся простым рецептом

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Эвакуированные из Олешек прибыли в Украину через Беларусь: Зеленский раскрыл детали операции. Фото, видео и все подробностиЭвакуированные из Олешек прибыли в Украину через Беларусь: Зеленский раскрыл детали операции. Фото, видео и все подробностиУкраинцам назвали тариф на газТарифы на газ в Украине с 1 ноября: сколько будет стоить кубометрКак долго не будет светаУкраинцам назвали новые графики отключения электроэнергии: где самая тяжелая ситуацияПосетил место российского удара и Чернобыльскую АЭС: стало известно, где уже побывал Ланнистер из "Игры престолов" во время визита в УкраинуПосетил место российского удара и Чернобыльскую АЭС: стало известно, где уже побывал Ланнистер из "Игры престолов" во время визита в Украину"Пусть приезжает в Москву": Лавров ответил, готов ли Путин к телефонному разговору с Зеленским"Пусть приезжает в Москву": Лавров ответил, готов ли Путин к телефонному разговору с Зеленским"Путь к поражению": российский пропагандист сделал неожиданное признание об ударах по крупным городам Украины. Видео"Путь к поражению": российский пропагандист сделал неожиданное признание об ударах по крупным городам Украины. ВидеоДва месяца носили воду от соседей: семья из Киева купила глиняную хату на Гуцульщине за 3 тыс. долларов и рассказала о новой жизни. Фото и видеоДва месяца носили воду от соседей: семья из Киева купила глиняную хату на Гуцульщине за 3 тыс. долларов и рассказала о новой жизни. Фото и видеоАномальное тепло или холод: климатолог рассказала, какой будет зима в УкраинеАномальное тепло или холод: климатолог рассказала, какой будет зима в УкраинеБыли завербованы Россией: в Уганде рассказали, сколько их граждан погибло на войне против УкраиныБыли завербованы Россией: в Уганде рассказали, сколько их граждан погибло на войне против УкраиныПоявился прогноз на бой Александр Усик – Майк ТайсонПоявился прогноз на бой Александр Усик – Майк Тайсон
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Вкусный домашний луковый хлеб: делимся простым рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
12
Вкусный домашний луковый хлеб: делимся простым рецептом
Домашний хлеб. Источник: Pexels

Домашний хлеб можно готовить на дрожжевом тесте, а для яркого вкуса можно просто добавить специи, лук жареный, тмин.

Вкусный домашний луковый хлеб: делимся простым рецептом

Домашний хлеб

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего лукового хлеба, который готовится очень легко. 

Ингредиенты: 

  • Мука (сильная, подойдет "зернари") – 400 г
  • Теплая вода – 300 г
  • Сухие дрожжи – 5 г
  • Сахар щепотка
  • Соль – щепотка побольше
  • Жареный лук (1 большая)
  • Вяленые томаты – 4 шт.
Читайте также
OBOZ.UAOBOZ.UA
516
Почему столовые приборы остаются грязными после посудомоечной машины: самая распространенная проблема
516
Почему столовые приборы остаются грязными после посудомоечной машины: самая распространенная проблема
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
255
Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда за 10 минут
255
Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда за 10 минут
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
147
Пышные творожные оладьи на кефире: простой рецепт из доступных продуктов
147
Пышные творожные оладьи на кефире: простой рецепт из доступных продуктов

Способ приготовления: 

1. К дрожжам добавим сахар, ложку муки от общего количества и теплую воду. Все тщательно перемешаем. Затем добавляем оставшуюся муку, соль и лук. Все перемешаем до однородности, накроем полотенцем и оставим на 2 часа.

Вкусный домашний луковый хлеб: делимся простым рецептом

Тесто для хлеба

2. Через два часа выкладываем на стол, подпыленный мукой, сверху тоже немного муки и делим на 3 части.

Вкусный домашний луковый хлеб: делимся простым рецептом

Приготовление хлеба

2. Выкладываем на противень с пергаментом. И ставим в разогретую духовку до 240С. На дно духовки ставим форму с горячей водой. Выпекаем на пару 20 минут. И затем без пара еще 10. Время выпекания приблизительное. 25-30 минут. Для образования красивой корочки даем остыть (желательно на решетке) – и готово!

Вкусный домашний луковый хлеб: делимся простым рецептом

Готовый хлеб

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Похожие темы
хлебпродуктырецепт
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты