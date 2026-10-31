Вкусный домашний луковый хлеб: делимся простым рецептом

Домашний хлеб можно готовить на дрожжевом тесте, а для яркого вкуса можно просто добавить специи, лук жареный, тмин.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего лукового хлеба, который готовится очень легко.

Ингредиенты:

Мука (сильная, подойдет "зернари") – 400 г

Теплая вода – 300 г

Сухие дрожжи – 5 г

Сахар щепотка

Соль – щепотка побольше

Жареный лук (1 большая)

Вяленые томаты – 4 шт.

Способ приготовления:

1. К дрожжам добавим сахар, ложку муки от общего количества и теплую воду. Все тщательно перемешаем. Затем добавляем оставшуюся муку, соль и лук. Все перемешаем до однородности, накроем полотенцем и оставим на 2 часа.

2. Через два часа выкладываем на стол, подпыленный мукой, сверху тоже немного муки и делим на 3 части.

2. Выкладываем на противень с пергаментом. И ставим в разогретую духовку до 240С. На дно духовки ставим форму с горячей водой. Выпекаем на пару 20 минут. И затем без пара еще 10. Время выпекания приблизительное. 25-30 минут. Для образования красивой корочки даем остыть (желательно на решетке) – и готово!

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