Вкусный форшмак с оригинальным ингредиентом: рецепт самой вкусной закуски
Форшмак – очень вкусная, полезная закуска из сельди. Для нежности закуски добавьте сливочное масло, а для яркого вкуса – кислое яблоко.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, полезного форшмака из сельди, с батоном и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- Филе слабосоленой сельди – 400 г
- Зеленое кислое яблоко – 1 шт.
- Куриные яйца (сваренные вкрутую) – 2 шт.
- Репчатый лук (небольшой) – 0,5 шт.
- Размягченное сливочное масло – 60 г
- Белый батон (без корочки) – 1-2 ломтика
- Молоко (для замачивания) – 50 мл
- Лимонный сок – 1 ч. л.
- Черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Ломтики батона без корочки залейте молоком на 5 минут, затем хорошо отожмите. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины. Филе сельди тщательно проверьте на наличие мелких косточек, пропустите через мясорубку с крупной решеткой или порубите ножом сельдь, яйца, яблоко, лук и размоченный хлеб.
2. Добавьте к полученной массе мягкое сливочное масло, лимонный сок и щепотку черного перца. Тщательно перемешайте все вилкой или ложкой.
Перед подачей оставьте форшмак в холодильнике на 1-2 часа, чтобы вкусы полностью соединились.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий