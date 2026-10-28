Вкусный форшмак с оригинальным ингредиентом: рецепт самой вкусной закуски

Форшмак – очень вкусная, полезная закуска из сельди. Для нежности закуски добавьте сливочное масло, а для яркого вкуса – кислое яблоко.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, полезного форшмака из сельди, с батоном и вареными яйцами.

Ингредиенты:

Филе слабосоленой сельди – 400 г

Зеленое кислое яблоко – 1 шт.

Куриные яйца (сваренные вкрутую) – 2 шт.

Репчатый лук (небольшой) – 0,5 шт.

Размягченное сливочное масло – 60 г

Белый батон (без корочки) – 1-2 ломтика

Молоко (для замачивания) – 50 мл

Лимонный сок – 1 ч. л.

Черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Ломтики батона без корочки залейте молоком на 5 минут, затем хорошо отожмите. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины. Филе сельди тщательно проверьте на наличие мелких косточек, пропустите через мясорубку с крупной решеткой или порубите ножом сельдь, яйца, яблоко, лук и размоченный хлеб.

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2. Добавьте к полученной массе мягкое сливочное масло, лимонный сок и щепотку черного перца. Тщательно перемешайте все вилкой или ложкой.

Перед подачей оставьте форшмак в холодильнике на 1-2 часа, чтобы вкусы полностью соединились.

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