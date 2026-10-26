Вкусный тыквенный крем-суп: рецепт полезного, осеннего блюда

Тыква – очень полезный и вкусный овощ, который можно есть в любом виде и делать из него салаты, закуски, супы. Еще из тыквы получатся очень вкусные десерты, в виде пудингов, чизкейков, каш.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого в приготовлении и главное – полезного тыквенного супа.

Ингредиенты:

1 тыква (1 кг)

1 луковица

1 морковь

1 перец

2-3 томата

1 головка чеснока

оливковое масло, соль, перец, щепотка мускатного ореха

300 мл воды/бульона

200 г сливок (любого % жирности)

Для подачи:

тыквенные семечки, бекон/куриное филе/жареные креветки (на ваше усмотрение)

Способ приготовления:

1. Овощи и тыкву запекаем 1 час при 200 градусах (если видите, что подгорают – накройте фольгой).

2. Выкладываем все в кастрюлю, добавляем воду/бульон, сливки, соль, специи – взбиваем блендером и доводим до кипения.

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Для подачи добавляем любимое мясо!

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