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Вкусный тыквенный крем-суп: рецепт полезного, осеннего блюда

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
180
Рецепт супа
Вкусный тыквенный крем-суп: рецепт полезного, осеннего блюда. Источник: pexels.com

Тыква – очень полезный и вкусный овощ, который можно есть в любом виде и делать из него салаты, закуски, супы. Еще из тыквы получатся очень вкусные десерты, в виде пудингов, чизкейков, каш

Вкусный тыквенный крем-суп: рецепт полезного, осеннего блюда

Что приготовить из тыквы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого в приготовлении и главное – полезного тыквенного супа. 

Ингредиенты:

  • 1 тыква (1 кг)
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 перец
  • 2-3 томата
  • 1 головка чеснока
  • оливковое масло, соль, перец, щепотка мускатного ореха
  • 300 мл воды/бульона
  • 200 г сливок (любого % жирности)
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Для подачи:

  • тыквенные семечки, бекон/куриное филе/жареные креветки (на ваше усмотрение)

Способ приготовления: 

1. Овощи и тыкву запекаем 1 час при 200 градусах (если видите, что подгорают – накройте фольгой).

Вкусный тыквенный крем-суп: рецепт полезного, осеннего блюда

Запеченная тыква

2. Выкладываем все в кастрюлю, добавляем воду/бульон, сливки, соль, специи – взбиваем блендером и доводим до кипения.

Вкусный тыквенный крем-суп: рецепт полезного, осеннего блюда

Ингредиенты для блюда

Для подачи добавляем любимое мясо!

Вкусный тыквенный крем-суп: рецепт полезного, осеннего блюда

Готовый суп

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