Вкусный тыквенный крем-суп: рецепт полезного, осеннего блюда
Тыква – очень полезный и вкусный овощ, который можно есть в любом виде и делать из него салаты, закуски, супы. Еще из тыквы получатся очень вкусные десерты, в виде пудингов, чизкейков, каш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого в приготовлении и главное – полезного тыквенного супа.
Ингредиенты:
- 1 тыква (1 кг)
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 перец
- 2-3 томата
- 1 головка чеснока
- оливковое масло, соль, перец, щепотка мускатного ореха
- 300 мл воды/бульона
- 200 г сливок (любого % жирности)
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Для подачи:
- тыквенные семечки, бекон/куриное филе/жареные креветки (на ваше усмотрение)
Способ приготовления:
1. Овощи и тыкву запекаем 1 час при 200 градусах (если видите, что подгорают – накройте фольгой).
2. Выкладываем все в кастрюлю, добавляем воду/бульон, сливки, соль, специи – взбиваем блендером и доводим до кипения.
Для подачи добавляем любимое мясо!
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