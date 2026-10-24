Вкусный грибной паштет: рецепт осенней закуски за 10 минут
Грибы – вкусный, простой продукт, который может быть основой для паштетов, салатов, закусок. Еще их можно просто жарить, варить из них супы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного грибного паштета, который элементарно готовится.
Ингредиенты:
- Крем-сыр – 150 г
- Шампиньоны – 500 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Соль, перец по вкусу
- Сливочное масло – 50 г (если очень хочется)
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Способ приготовления:
1. Грибы нарезаем и обжариваем до испарения всей влаги, добавляем немного масла и нарезанный кубиками лук, тушим несколько минут. Добавляем морковь, сливочное масло, солим, перчим по вкусу.
2. Перекладываем в форму, добавляем крем-сыр и измельчаем погружным блендером.
Отправляем в холодильник до полного охлаждения, подаем с зеленым луком и гренками.
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