Вкусный грибной паштет: рецепт осенней закуски за 10 минут

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Руслан КравченкоКравченко как минимум пять раз ездил за границу в 2026-м: каждый раз брал с собой фигуранта дела НАБУ КропивуКакое решение принял судУкраинка в суде потребовала от учителя 50 тыс. грн компенсации из-за низкой оценки для дочери: в результате мать сама должна заплатить школе"Это очень важно для нас": Зеленский подтвердил восстановление скорости работы Starlink. Видео"Это очень важно для нас": Зеленский подтвердил восстановление скорости работы Starlink. ВидеоБухгалтер восстановился в должностиБухгалтер после увольнения отсудил компенсацию в 5,8 млн грн: теперь его должны восстановить на работеОккупанты пытаются форсировать Днепр в Херсонской области: карта боевых действийОккупанты пытаются форсировать Днепр в Херсонской области: карта боевых действийВ сети показали, как выглядела одна из старейших улиц Киева в 1920-х годах. Архивное фотоВ сети показали, как выглядела одна из старейших улиц Киева в 1920-х годах. Архивное фотоВ Украине резко подорожал один из популярных овощей: сколько стоитВ Украине резко подорожал один из популярных овощей: сколько стоитВ США рассекретили документы о Burisma и санкциях против Дубинского: какие тайны всплылиВ США рассекретили документы о Burisma и санкциях против Дубинского: какие тайны всплылиЭкс-премьер Свириденко получила новую должность. ДокументЭкс-премьер Свириденко получила новую должность. ДокументСудьба приготовила этим знакам сюрприз: конец октября будет для них удачнымСудьба приготовила этим знакам сюрприз: конец октября будет для них удачным

Вкусный грибной паштет: рецепт осенней закуски за 10 минут

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
0
Вкусный грибной паштет: рецепт осенней закуски за 10 минут
Вкусный грибной паштет. Источник: magnific.com

Грибы – вкусный, простой продукт, который может быть основой для паштетов, салатов, закусок. Еще их можно просто жарить, варить из них супы.

Вкусный грибной паштет: рецепт осенней закуски за 10 минут

Как приготовить вкусный грибной паштет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного грибного паштета, который элементарно готовится. 

Ингредиенты:

  • Крем-сыр – 150 г
  • Шампиньоны – 500 г
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Соль, перец по вкусу
  • Сливочное масло – 50 г (если очень хочется)
Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
306
"Шуба" по-царски с красной икрой: как приготовить салат для праздничного стола
306
"Шуба" по-царски с красной икрой: как приготовить салат для праздничного стола
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
228
Как замариновать лесные грибы на зиму: универсальный рецепт с уксусом
228
Как замариновать лесные грибы на зиму: универсальный рецепт с уксусом
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
48
Как приготовить домашний паштет из куриной печени: добавляем яблоки и сливки
48
Как приготовить домашний паштет из куриной печени: добавляем яблоки и сливки

Способ приготовления:

1. Грибы нарезаем и обжариваем до испарения всей влаги, добавляем немного масла и нарезанный кубиками лук, тушим несколько минут. Добавляем морковь, сливочное масло, солим, перчим по вкусу.

Вкусный грибной паштет: рецепт осенней закуски за 10 минут

Ингредиенты для блюда

2. Перекладываем в форму, добавляем крем-сыр и измельчаем погружным блендером.

Вкусный грибной паштет: рецепт осенней закуски за 10 минут

Приготовление паштета

 

Отправляем в холодильник до полного охлаждения, подаем с зеленым луком и гренками.

Вкусный грибной паштет: рецепт осенней закуски за 10 минут

Готовый паштет

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Похожие темы
грибыпродуктырецепт
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты