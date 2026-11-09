Вкусный и полезный форшмак за 10 минут: делимся рецептом закуски

Форшмак – очень простая, вкусная закуска из сельди, которая готовится очень просто и быстро. Для яркого вкуса добавьте лук, яблоко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного форшмака, который готовится 10 минут.

Ингредиенты:

Сельдь слабосоленая – 2 шт.

Вареные яйца – 2 шт.

Лук – 1 маленькая луковица

Кислое яблоко – 1 маленькое

Лимонный сок

Булочка (желательно типа бриошь) – 80 г;

Сливки или молоко – для замачивания

Сливочное масло – 80 г

Способ приготовления:

1. Сельдь разделываем на филе и нарезаем мелким кубиком. Сельдь лучше брать слабосоленую, а если у вас не такая, ее можно замочить на час-другой в молоке или черном чае (или даже просто в воде). Измельчаем произвольно, будет отлично, если часть кусочков будет крупнее. Также сельдь можно пропустить через мясорубку. Но желательно не измельчать блендером.

2. Яйцо натираем на мелкой терке, также натираем очищенное яблоко. Лук очень мелко режем (по желанию его можно ошпарить кипятком и сбрызнуть небольшим количеством уксуса, но тогда осторожнее с лимоном.

3. Булочку очищаем от корочки. Иногда булочку не добавляют. Считается, что хлеб стали добавлять в советские времена, чтобы блюдо было более сытным. Добавляли как белый, так и черный. Мне нравится именно бриошь за ее сливочный вкус и легкую сладость. Мякиш булочки замачиваем в сливках, затем немного отжимаем и добавляем к сельди.

Главные истории дня

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий