Вкусный и полезный форшмак за 10 минут: делимся рецептом закуски

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Трамп заявил, что Зеленский проявил "большое неуважение" к РоссииТрамп заявил, что Зеленский проявил "большое неуважение" к Россииоблавы в ДонецкеРоссийские силовики устроили охоту на оккупированной территории Украины и на "большой земле": что за спецоперации проводят и кто под ударомВо сколько и где сегодня смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026Во сколько и где сегодня смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026Мужчина, устроивший смертельную стрельбу в Кракове, умер в больнице: что известно о нападавшемМужчина, устроивший смертельную стрельбу в Кракове, умер в больнице: что известно о нападавшем"Был хорошим ребенком, ходил в церковь": бабушка нападавшего в Кракове, который убил шестерых людей, рассказала о нем"Был хорошим ребенком, ходил в церковь": бабушка нападавшего в Кракове, который убил шестерых людей, рассказала о немКиев сковали многочисленные пробки, на остановках большие очереди. Подробности, фото и видеоКиев сковали многочисленные пробки, на остановках большие очереди. Подробности, фото и видеоВ больнице, где Ирина Федишин потеряла ребенка, сделали первое заявление и заговорили о врачебной тайнеВ больнице, где Ирина Федишин потеряла ребенка, сделали первое заявление и заговорили о врачебной тайнеБудет ли стремительный обвал гривни в конце 2026 годаБудет ли стремительный обвал гривни в конце 2026 года: OBOZ.UA узнал, к чему готовится валютный рынок и что будет определять курс доллара"Трудно найти слова, чтобы передать боль": умер актер легендарного киевского театра Игорь Тетруев, который боролся с тяжелой болезнью"Трудно найти слова, чтобы передать боль": умер актер легендарного киевского театра Игорь Тетруев, который боролся с тяжелой болезнью"Евросолидарность" призвала ВР принять Антикоррупционную стратегию и законы из списка "Качка-Кос""Евросолидарность" призвала ВР принять Антикоррупционную стратегию и законы из списка "Качка-Кос"
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Вкусный и полезный форшмак за 10 минут: делимся рецептом закуски

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
369
Вкусный и полезный форшмак за 10 минут: делимся рецептом закуски
Форшмак из сельди. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Форшмак – очень простая, вкусная закуска из сельди, которая готовится очень просто и быстро. Для яркого вкуса добавьте лук, яблоко.

Вкусный и полезный форшмак за 10 минут: делимся рецептом закуски

Что добавить в форшмак

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного форшмака, который готовится 10 минут. 

Ингредиенты: 

  • Сельдь слабосоленая – 2 шт.
  • Вареные яйца – 2 шт.
  • Лук – 1 маленькая луковица
  • Кислое яблоко – 1 маленькое
  • Лимонный сок
  • Булочка (желательно типа бриошь) – 80 г;
  • Сливки или молоко – для замачивания
  • Сливочное масло – 80 г
Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
2,9 т.
Что приготовить из куриного фарша: необычные бризоли в вафельных коржах
2,9 т.
Что приготовить из куриного фарша: необычные бризоли в вафельных коржах
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
2,2 т.
Печеночный пирог из куриной печени: сытный обед из простых продуктов
2,2 т.
Печеночный пирог из куриной печени: сытный обед из простых продуктов
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
2,0 т.
Что приготовить из лаваша для завтрака и перекуса: простой рецепт
2,0 т.
Что приготовить из лаваша для завтрака и перекуса: простой рецепт

Способ приготовления: 

1. Сельдь разделываем на филе и нарезаем мелким кубиком. Сельдь лучше брать слабосоленую, а если у вас не такая, ее можно замочить на час-другой в молоке или черном чае (или даже просто в воде). Измельчаем произвольно, будет отлично, если часть кусочков будет крупнее. Также сельдь можно пропустить через мясорубку. Но желательно не измельчать блендером.

2. Яйцо натираем на мелкой терке, также натираем очищенное яблоко. Лук очень мелко режем (по желанию его можно ошпарить кипятком и сбрызнуть небольшим количеством уксуса, но тогда осторожнее с лимоном.

Вкусный и полезный форшмак за 10 минут: делимся рецептом закуски

Как приготовить вкусный форшмак

3. Булочку очищаем от корочки. Иногда булочку не добавляют. Считается, что хлеб стали добавлять в советские времена, чтобы блюдо было более сытным. Добавляли как белый, так и черный. Мне нравится именно бриошь за ее сливочный вкус и легкую сладость. Мякиш булочки замачиваем в сливках, затем немного отжимаем и добавляем к сельди.

Вкусный и полезный форшмак за 10 минут: делимся рецептом закуски

Готовый форшмак

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий

Похожие темы
рыбапродуктырецепт
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты