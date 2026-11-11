Вкусный и полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом блюда

Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных, легких салатов, закусок, намазок. Еще ее можно мариновать, делать закуски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного салата из вареной свеклы, с фетой и шпинатом.

Ингредиенты:

шпинат

свекла

фета

грецкий орех

Для заправки:

оливковое масло

лимонный сок

зернистая горчица

Способ приготовления:

1. Сварите и порежьте свеклу, сыр, добавьте шпинат, орехи.

2. Смешайте все для заправки, полейте салат и перемешайте.

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