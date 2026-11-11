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Вкусный и полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом блюда

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
1,8 т.
Рецепт салата
Вкусный и полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом блюда. Источник: freepik.com

Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных, легких салатов, закусок, намазок. Еще ее можно мариновать, делать закуски. 

Вкусный и полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом блюда

Что приготовить из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного салата из вареной свеклы, с фетой и шпинатом.

Ингредиенты: 

  • шпинат
  • свекла
  • фета
  • грецкий орех

Для заправки:

  • оливковое масло
  • лимонный сок
  • зернистая горчица

Способ приготовления: 

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1. Сварите и порежьте свеклу, сыр, добавьте шпинат, орехи.

Вкусный и полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом блюда

Ингредиенты для салата

2. Смешайте все для заправки, полейте салат и перемешайте.

Вкусный и полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом блюда

Готовый салат

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