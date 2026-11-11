Вкусный и полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом блюда
Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных, легких салатов, закусок, намазок. Еще ее можно мариновать, делать закуски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного салата из вареной свеклы, с фетой и шпинатом.
Ингредиенты:
- шпинат
- свекла
- фета
- грецкий орех
Для заправки:
- оливковое масло
- лимонный сок
- зернистая горчица
Способ приготовления:
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1. Сварите и порежьте свеклу, сыр, добавьте шпинат, орехи.
2. Смешайте все для заправки, полейте салат и перемешайте.
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