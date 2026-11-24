Вкусный новогодний салат из филе и ананаса: делимся легким рецептом
Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат, идеальной основой будет филе, сыр, кукуруза и ананас. А заправлять такие салаты лучше всего домашним майонезом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, с сыром и ананасами.
Ингредиенты:
- Куриное филе
- Вареные яйца
- Консервированные ананасы
- Консервированная кукуруза
- Твердый сыр
- Майонез
- Соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе отвариваем в подсоленной воде до готовности, охлаждаем и нарезаем небольшими кусочками. Яйца отвариваем вкрутую и нарезаем кубиками.
2. Консервированные ананасы нарезаем кусочками, если они крупными кольцами. Твердый сыр натираем на мелкой терке.
3. В большую миску выкладываем курицу, яйца, ананасы, кукурузу и сыр. Добавляем майонез, соль и черный перец по вкусу. Хорошо перемешиваем.
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