Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат, идеальной основой будет филе, сыр, кукуруза и ананас. А заправлять такие салаты лучше всего домашним майонезом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, с сыром и ананасами.

Ингредиенты:

Куриное филе

Вареные яйца

Консервированные ананасы

Консервированная кукуруза

Твердый сыр

Майонез

Соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отвариваем в подсоленной воде до готовности, охлаждаем и нарезаем небольшими кусочками. Яйца отвариваем вкрутую и нарезаем кубиками.

2. Консервированные ананасы нарезаем кусочками, если они крупными кольцами. Твердый сыр натираем на мелкой терке.

3. В большую миску выкладываем курицу, яйца, ананасы, кукурузу и сыр. Добавляем майонез, соль и черный перец по вкусу. Хорошо перемешиваем.

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