Вкусный овощной салат с филе: рецепт легкого блюда для обеда и ужина

Овощной салат – лучшее блюдо для обеда, ужина. Готовить лучше всего из сезонных овощей, добавив зелень, мясо, рыбы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, овощей, с соусом.

Ингредиенты:

филе

приправа для курицы – 1 ч. л.

молодая капуста – 200 г

красный лук – 1 шт.

помидоры – 400 г

огурцы – 250 г

специи

Соус:

сметана – 2-3 ст. л.

горчица в зернах – 1 ч. л.

смесь молотых перцев – 1/4 ч. л.

приправа для салата – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Курицу нарезать небольшими кусочками, выложить на разогретую с маслом сковороду, добавить соль, перец, приправу для курицы и обжарить, помешивая, до золотистого цвета.

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2. Для соуса: к сметане добавить горчицу, смесь молотых перцев, приправу для салата и перемешать.

3. Выложить в миску нашинкованную капусту, нарезанные лук, помидоры, огурцы. Добавить соус. Перед подачей перемешать.

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