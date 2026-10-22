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Вкусный овощной салат с филе: рецепт легкого блюда для обеда и ужина

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
72
Рецепт салата
Вкусный овощной салат с филе: рецепт легкого блюда для обеда и ужина. Источник: Сгенерировано ИИ

Овощной салат – лучшее блюдо для обеда, ужина. Готовить лучше всего из сезонных овощей, добавив зелень, мясо, рыбы.

Вкусный овощной салат с филе: рецепт легкого блюда для обеда и ужина

Вкусный овощной салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, овощей, с соусом. 

Ингредиенты: 

  • филе
  • приправа для курицы – 1 ч. л.
  • молодая капуста – 200 г
  • красный лук – 1 шт.
  • помидоры – 400 г
  • огурцы – 250 г
  • специи
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Соус:

  • сметана – 2-3 ст. л.
  • горчица в зернах – 1 ч. л.
  • смесь молотых перцев – 1/4 ч. л.
  • приправа для салата – 1 ч. л.

Способ приготовления: 

1. Курицу нарезать небольшими кусочками, выложить на разогретую с маслом сковороду, добавить соль, перец, приправу для курицы и обжарить, помешивая, до золотистого цвета.

Вкусный овощной салат с филе: рецепт легкого блюда для обеда и ужина

Мясо для салата

2. Для соуса: к сметане добавить горчицу, смесь молотых перцев, приправу для салата и перемешать.

Вкусный овощной салат с филе: рецепт легкого блюда для обеда и ужина

Соус для салата

3. Выложить в миску нашинкованную капусту, нарезанные лук, помидоры, огурцы. Добавить соус. Перед подачей перемешать. 

Вкусный овощной салат с филе: рецепт легкого блюда для обеда и ужина

Готовый салат

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