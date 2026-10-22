Вкусный овощной салат с филе: рецепт легкого блюда для обеда и ужина
Овощной салат – лучшее блюдо для обеда, ужина. Готовить лучше всего из сезонных овощей, добавив зелень, мясо, рыбы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, овощей, с соусом.
Ингредиенты:
- филе
- приправа для курицы – 1 ч. л.
- молодая капуста – 200 г
- красный лук – 1 шт.
- помидоры – 400 г
- огурцы – 250 г
- специи
Соус:
- сметана – 2-3 ст. л.
- горчица в зернах – 1 ч. л.
- смесь молотых перцев – 1/4 ч. л.
- приправа для салата – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Курицу нарезать небольшими кусочками, выложить на разогретую с маслом сковороду, добавить соль, перец, приправу для курицы и обжарить, помешивая, до золотистого цвета.
2. Для соуса: к сметане добавить горчицу, смесь молотых перцев, приправу для салата и перемешать.
3. Выложить в миску нашинкованную капусту, нарезанные лук, помидоры, огурцы. Добавить соус. Перед подачей перемешать.
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