Печеночный торт – очень вкусное, сытное блюдо, которое можно готовить с разными начинками. Очень вкусно будет например, с грибами, сыром, морковью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного печеночного торта, с сыром и намазкой из плавленного сыра.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

молоко – 250 мл

мука – 3 ст. ложки с горкой

яйца – 2 шт.

масло – 3 ст. л.

специи – по вкусу

Для начинки:

плавленые сырки – 2 шт.

морковь – 1-2 шт.

лук – 1-2 шт.

грибы шампиньоны – 250 г

майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. К печени добавляем яйца, молоко, муку, специи и масло. Взбиваем погружным блендером до однородности без комочков.

2. Масло мы уже добавили в тесто, поэтому сковороду достаточно смазать только перед первым блином. Жарим печеночные блины на среднем огне с двух сторон.

3. Грибы и лук нарезаем мелкими кубиками. Морковь натираем на мелкой терке. Обжариваем овощи на масле до готовности. Даем остыть, добавляем натертые плавленые сырки и майонез, перемешиваем.

4. Формируем торт: на каждый блин выкладываем начинку, накрываем следующим и так до окончания ингредиентов. Верх торта смазываем майонезом, посыпаем натертым яйцом, добавляем зелень и обжаренные грибы.

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Секрет вкусного печеночного торта – дать ему настояться 2–3 часа в холодильнике!

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