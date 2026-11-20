Вкусный печеночный торт с оригинальной начинкой: делимся рецептом закуски для праздничного стола
Печеночный торт – очень вкусное, сытное блюдо, которое можно готовить с разными начинками. Очень вкусно будет например, с грибами, сыром, морковью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного печеночного торта, с сыром и намазкой из плавленного сыра.
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г
- молоко – 250 мл
- мука – 3 ст. ложки с горкой
- яйца – 2 шт.
- масло – 3 ст. л.
- специи – по вкусу
Для начинки:
- плавленые сырки – 2 шт.
- морковь – 1-2 шт.
- лук – 1-2 шт.
- грибы шампиньоны – 250 г
- майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1. К печени добавляем яйца, молоко, муку, специи и масло. Взбиваем погружным блендером до однородности без комочков.
2. Масло мы уже добавили в тесто, поэтому сковороду достаточно смазать только перед первым блином. Жарим печеночные блины на среднем огне с двух сторон.
3. Грибы и лук нарезаем мелкими кубиками. Морковь натираем на мелкой терке. Обжариваем овощи на масле до готовности. Даем остыть, добавляем натертые плавленые сырки и майонез, перемешиваем.
4. Формируем торт: на каждый блин выкладываем начинку, накрываем следующим и так до окончания ингредиентов. Верх торта смазываем майонезом, посыпаем натертым яйцом, добавляем зелень и обжаренные грибы.
Секрет вкусного печеночного торта – дать ему настояться 2–3 часа в холодильнике!
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