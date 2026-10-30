Вкусный плов с мидиями и овощами: рецепт ароматного блюда для обеда и ужина

Плов – очень сытное и вкусное блюдо, которое в классическом варианте готовят с мясом и овощами. Но, мясо можно очень легко заменить мидиями. А для сочности добавьте овощи, специи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного плова с овощами и мидиями.

Ингредиенты:

длиннозерный рис – 400 г

морковь – 200 г

лук – 200 г

мидии – 600 г (если берете в раковинах, а чаще всего берут именно в раковинах, то берите побольше)

чеснок – 1 головка

зира – 1 ч. л.

имбирь – 2 ч. л.

перец чили

барбарис, куркума (все это по вкусу)

соль и перец

масло

Способ приготовления:

1. Моет несколько раз рис, пока вода не станет прозрачной. Оставим его в воде на 20 минут, а за это время подготовим все остальное.

2. Лук нарезаем полукольцами. Морковь – достаточно крупными кусочками.

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3. Мидии очищаем от водорослей как внутри, так и с панциря. Вынимаем "бородку" и смотрим, чтобы не осталось грязи. Далее жарим сначала овощи, несколько минут до румяности. Добавляем специи и тоже обжариваем. Так лучше раскроется их аромат. После этого добавляем мидии и, если есть, немного белого сухого вина. Выпариваем и выкладываем промытый рис. Немного обжариваем его.

4. Чеснок надрезаем и кладем в центр. Рис разравниваем и заливаем водой (можно из-под мидий). На такое количество риса понадобится примерно 600 г воды. Вода должна покрывать его примерно на 2 пальца. Щедро солим. На этом этапе пробуем и добавляем специи, если нужно. Накрываем крышкой и засечем 15 минут. Затем убавляем огонь и, не открывая крышку, ждем еще 10-15 минут.

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Подаем с салатом из томатов, лука и кинзы!

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