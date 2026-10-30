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Вкусный плов с мидиями и овощами: рецепт ароматного блюда для обеда и ужина

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
54
Рецепт плова
Вкусный плов с мидиями и овощами: рецепт ароматного блюда для обеда и ужина. Источник: Сгенерировано ИИ

Плов – очень сытное и вкусное блюдо, которое в классическом варианте готовят с мясом и овощами. Но, мясо можно очень легко заменить мидиями. А для сочности добавьте овощи, специи.

Вкусный плов с мидиями и овощами: рецепт ароматного блюда для обеда и ужина

Вкусный плов с мидиями

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного плова с овощами и мидиями. 

Ингредиенты: 

  • длиннозерный рис – 400 г
  • морковь – 200 г
  • лук – 200 г
  • мидии – 600 г (если берете в раковинах, а чаще всего берут именно в раковинах, то берите побольше)
  • чеснок – 1 головка
  • зира – 1 ч. л.
  • имбирь – 2 ч. л.
  • перец чили 
  • барбарис, куркума (все это по вкусу)
  • соль и перец
  • масло
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Способ приготовления: 

1. Моет несколько раз рис, пока вода не станет прозрачной. Оставим его в воде на 20 минут, а за это время подготовим все остальное.

Вкусный плов с мидиями и овощами: рецепт ароматного блюда для обеда и ужина

Мидии для блюда

2. Лук нарезаем полукольцами. Морковь – достаточно крупными кусочками.

Вкусный плов с мидиями и овощами: рецепт ароматного блюда для обеда и ужина

Ингредиенты для плова

3. Мидии очищаем от водорослей как внутри, так и с панциря. Вынимаем "бородку" и смотрим, чтобы не осталось грязи. Далее жарим сначала овощи, несколько минут до румяности. Добавляем специи и тоже обжариваем. Так лучше раскроется их аромат. После этого добавляем мидии и, если есть, немного белого сухого вина. Выпариваем и выкладываем промытый рис. Немного обжариваем его.

4. Чеснок надрезаем и кладем в центр. Рис разравниваем и заливаем водой (можно из-под мидий). На такое количество риса понадобится примерно 600 г воды. Вода должна покрывать его примерно на 2 пальца. Щедро солим. На этом этапе пробуем и добавляем специи, если нужно. Накрываем крышкой и засечем 15 минут. Затем убавляем огонь и, не открывая крышку, ждем еще 10-15 минут.

Вкусный плов с мидиями и овощами: рецепт ароматного блюда для обеда и ужина

Сколько готовить плов

Подаем с салатом из томатов, лука и кинзы!

Вкусный плов с мидиями и овощами: рецепт ароматного блюда для обеда и ужина

Готовый плов

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