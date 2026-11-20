Лаваш – лучшая основа для приготовления вкусных, сытных закусок, а также запеканок и пирогов. Еще из него можно сделать чипсы, шаурму, торт.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из лаваша, с филе и яично-сырной заливкой.

Ингредиенты:

Лаваш – 2 шт. (круглые)

Куриное филе – 1 шт.

Яйца – 2-3 шт.

Сливки – 150 мл

Твердый сыр – 150 г

Приправа

Лук – 1 крупная

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте приправу. Добавьте нарезанное куриное филе и обжарьте вместе с луком до готовности.

2. В отдельной миске взбейте яйца со сливками, добавьте натертый сыр и перемешайте.

3. В форму для запекания выложите один лаваш, посыпьте небольшим количеством сыра и накройте вторым лавашем – это будет основа. Выложите начинку из курицы и лука. Залейте яично-сливочной смесью с сыром.

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4. Запекайте в разогретой духовке при 200°C 20 минут до румяной корочки.

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