Вкусный пирог из лаваша, с сыром и филе: рецепт идеального блюда для перекуса
Лаваш – лучшая основа для приготовления вкусных, сытных закусок, а также запеканок и пирогов. Еще из него можно сделать чипсы, шаурму, торт.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из лаваша, с филе и яично-сырной заливкой.
Ингредиенты:
- Лаваш – 2 шт. (круглые)
- Куриное филе – 1 шт.
- Яйца – 2-3 шт.
- Сливки – 150 мл
- Твердый сыр – 150 г
- Приправа
- Лук – 1 крупная
Способ приготовления:
1. Лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте приправу. Добавьте нарезанное куриное филе и обжарьте вместе с луком до готовности.
2. В отдельной миске взбейте яйца со сливками, добавьте натертый сыр и перемешайте.
3. В форму для запекания выложите один лаваш, посыпьте небольшим количеством сыра и накройте вторым лавашем – это будет основа. Выложите начинку из курицы и лука. Залейте яично-сливочной смесью с сыром.
4. Запекайте в разогретой духовке при 200°C 20 минут до румяной корочки.
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