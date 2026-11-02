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Вкусный салат "Гранатовый браслет": рецепт блюда для праздничного стола

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
39
Рецепт салата
Вкусный салат "Гранатовый браслет": рецепт блюда для праздничного стола. Источник: Сгенерировано ИИ

Если вы хотите приготовить вкусный, сытный, праздничный салат, для основы идеально подойдет вареное филе, креветки, рыбу. А для яркого вкуса можно добавить соленые огурцы, зеленый лук.

Вкусный салат ''Гранатовый браслет'': рецепт блюда для праздничного стола

Вкусный салат с филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата, с сыром, филе, шампиньонами. 

Ингредиенты: 

  • Куриное филе – 1 шт.
  • Шампиньоны маринованные – 150 г
  • Лук – 2 шт.
  • Твердый сыр – 100 г
  • Чеснок – 2 зуб. 
  • Яйца вареные – 2 шт.
  • Орехи (по желанию) – 30 г
  • Майонез – 300 г
  • Гранат для украшения

Способ приготовления: 

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1. Для начала отварим куриное филе. В горячую подсоленную воду кладем филе, варим три минуты, выключаем огонь и оставляем филе в кипятке на 20 минут. Так оно будет очень сочным.

Вкусный салат ''Гранатовый браслет'': рецепт блюда для праздничного стола

Куриное филе

2. Лук чистим, нарезаем соломкой и жарим до золотистого цвета. За это время мелко нарезаем грибы. Я резала на 4 части, но удобнее, когда грибы нарезаны еще мельче. Сыр и яйца натираем на мелкой терке.

Вкусный салат ''Гранатовый браслет'': рецепт блюда для праздничного стола

Приготовление блюда

3. К яйцам и сыру добавляем 70 г майонеза и 2 зубчика чеснока, а также, по желанию, орешки, все перемешаем. Выкладываем на тарелку нарезанную кубиками курицу. (Советую слегка смазать тарелку майонезом, так салат будет удобнее собирать), щедро поливаем майонезом. Следом выкладываем грибы, майонез, жареный лук, а сверху намазываем сыр с яйцом и майонезом. Обязательно смазываем намазкой бок салата, так гранат будет лучше держаться!

Вкусный салат ''Гранатовый браслет'': рецепт блюда для праздничного стола

Готовый салат

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