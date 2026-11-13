Вкусный салат "Грибная поляна": рецепт оригинального блюда для праздничного стола
Если вы хотите приготовить вкусный новогодний салат, идеальным вариантом будет салат из овощей, с тунцом и сыром. А для яркого вкуса можно еще добавить грибы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из овощей, с тунцом и грибами.
Ингредиенты:
- Тунец в собственном соку – 1 банка
- Шампиньоны консервированные – 1,5 банки
- Кукуруза – 1/2 банки
- Лук – 1/2 средней
- Картофель – 2 средние
- Морковь – 1 большая
- Яйца – 3 шт.
- Сыр сулугуни – 100 г
- Майонез – 100 г
Способ приготовления:
1. Картофель и морковь отвариваю и натираю на крупной терке. Яйца мелко нарежьте, сыр натрите на мелкой терке. Тунец смешайте с мелко нарезанным луком и майонезом.
2. Дно формы застелите пищевой пленкой, посередине ставлю бутылочку или стакан. Выкладывайте слоями: маринованные шампиньоны шляпками вниз, сыр сулугуни, майонез, яйца, майонез, тунец с луком и майонезом, кукуруза, морковь, картофель.
3. Овощные слои также слегка промазывайте майонезом. Готовый салат отправьте в холодильник на 2 часа.
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