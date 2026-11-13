Вкусный салат ''Грибная поляна'': рецепт оригинального блюда для праздничного стола

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Черкасский, ТрифоноваСкандального таможенника восстановили в должности и постановили вернуть ему более 2 млн грн: что известно о его состоянии и судьях, которые вынесли решениеГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийГенерала Дуку выпустили из СИЗО. Эксклюзивные фото и видеоГенерала Дуку выпустили из СИЗО. Эксклюзивные фото и видеоВ Минобороны рассказали о ситуации с ограничением Starshield в Украине: что известноВ Минобороны рассказали о ситуации с ограничением Starshield в Украине: что известноОмелян призвал правительство поручить ГАСУ проверить объемы выполненных работ на дорогахОмелян призвал правительство поручить ГАСУ проверить объемы выполненных работ на дорогахВ Киеве восстановили движение троллейбусов на 4 маршрутах: Кличко рассказал подробностиВ Киеве восстановили движение троллейбусов на 4 маршрутах: Кличко рассказал подробностиКупить сейчас, а не через год: как рассрочка меняет планы семьиКупить сейчас, а не через год: как рассрочка меняет планы семьиКомаров объявил новую страну для "Мира наизнанку": ее опыт критически важен для Украины прямо сейчасКомаров объявил новую страну для "Мира наизнанку": ее опыт критически важен для Украины прямо сейчас"Именно этого Россия боится": Огризко назвал главные гарантии безопасности для Украины"Именно этого Россия боится": Огризко назвал главные гарантии безопасности для УкраиныВ Ленинградской области атакованы позиции радиолокационной разведки: поражены три целиВ Ленинградской области атакованы позиции радиолокационной разведки: поражены три цели
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Вкусный салат "Грибная поляна": рецепт оригинального блюда для праздничного стола

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
264
Рецепт салата
Вкусный салат "Грибная поляна": рецепт оригинального блюда для праздничного стола. Источник: скриншот из видео в Instagram

Если вы хотите приготовить вкусный новогодний салат, идеальным вариантом будет салат из овощей, с тунцом и сыром. А для яркого вкуса можно еще добавить грибы. 

Вкусный салат ''Грибная поляна'': рецепт оригинального блюда для праздничного стола

Вкусный новогодний салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из овощей, с тунцом и грибами. 

Ингредиенты:

  • Тунец в собственном соку – 1 банка
  • Шампиньоны консервированные – 1,5 банки
  • Кукуруза – 1/2 банки
  • Лук – 1/2 средней
  • Картофель – 2 средние
  • Морковь – 1 большая
  • Яйца – 3 шт.
  • Сыр сулугуни – 100 г
  • Майонез – 100 г
Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
4,4 т.
Что приготовить из фарша: рецепт сочных конвертиков с сыром и помидорами
4,4 т.
Что приготовить из фарша: рецепт сочных конвертиков с сыром и помидорами
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
2,6 т.
Салат "Шуба по-королевски" без сельди: делимся лучшим рецептом блюда для праздничного стола
2,6 т.
Салат "Шуба по-королевски" без сельди: делимся лучшим рецептом блюда для праздничного стола
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
2,2 т.
Ленивый "Цезарь" из трех ингредиентов: делимся рецептом легкого салата за 15 минут
2,2 т.
Ленивый "Цезарь" из трех ингредиентов: делимся рецептом легкого салата за 15 минут

Способ приготовления: 

1. Картофель и морковь отвариваю и натираю на крупной терке. Яйца мелко нарежьте, сыр натрите на мелкой терке. Тунец смешайте с мелко нарезанным луком и майонезом.

Вкусный салат ''Грибная поляна'': рецепт оригинального блюда для праздничного стола

Приготовление салата

2. Дно формы застелите пищевой пленкой, посередине ставлю бутылочку или стакан. Выкладывайте слоями: маринованные шампиньоны шляпками вниз, сыр сулугуни, майонез, яйца, майонез, тунец с луком и майонезом, кукуруза, морковь, картофель.

Вкусный салат ''Грибная поляна'': рецепт оригинального блюда для праздничного стола

Грибы для блюда

3. Овощные слои также слегка промазывайте майонезом. Готовый салат отправьте в холодильник на 2 часа.

Вкусный салат ''Грибная поляна'': рецепт оригинального блюда для праздничного стола

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий

Похожие темы
продуктысалатрецепт
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты