Свекла – очень вкусный и полезный овощ, который может быть основой для салатов, закусок. Стоит отметить, что ее можно очень вкусно замариновать.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с кунжутом и горчицей.

Ингредиенты:

отварная свекла – 2 шт.

кунжут – 1,5 ч. л.

зернистая горчица – 1 ст. л.

соль – по вкусу

зелень

оливковое масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Свеклу очистить и натереть на крупной терке. Кунжут подсушить на сухой разогретой сковороде до легкого золотистого цвета и добавить к свекле.

2. Для заправки: смешать зернистую горчицу, яблочный уксус, сахар, соль и оливковое масло. Полить свеклу с кунжутом и хорошо перемешать.

3. Перед подачей по желанию охладить салат, чтобы ингредиенты лучше соединились.

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