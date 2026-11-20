Вкусный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом
Свекла – очень вкусный и полезный овощ, который может быть основой для салатов, закусок. Стоит отметить, что ее можно очень вкусно замариновать.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с кунжутом и горчицей.
Ингредиенты:
- отварная свекла – 2 шт.
- кунжут – 1,5 ч. л.
- зернистая горчица – 1 ст. л.
- соль – по вкусу
- зелень
- оливковое масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Свеклу очистить и натереть на крупной терке. Кунжут подсушить на сухой разогретой сковороде до легкого золотистого цвета и добавить к свекле.
2. Для заправки: смешать зернистую горчицу, яблочный уксус, сахар, соль и оливковое масло. Полить свеклу с кунжутом и хорошо перемешать.
3. Перед подачей по желанию охладить салат, чтобы ингредиенты лучше соединились.
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