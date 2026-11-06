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Вкусный салат из моркови по-корейски и сухариков: делимся рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
1,0 т.
Вкусный салат из моркови по-корейски и сухариков: делимся рецептом
Рецепт вкусного салата. Источник: Создано с помощью ИИ

Морковь по-корейски, филе, сухарики – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных салатов, закусок. Заправлять такой салат лучше всего соусом из майонеза, йогурта, горчицы. 

Вкусный салат из моркови по-корейски и сухариков: делимся рецептом

Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, с кукурузой и морковью по-корейски. 

Ингредиенты: 

  • 1 вареное/су-вид/запеченное куриное филе
  • 4 яйца, сваренных вкрутую
  • 1/2 банки кукурузы
  • 200 г корейской моркови
  • 1 пачка(60г) сухариков с беконом
  • 2-3 ст.л. греческого йогурта
  • 1/2 ст.л. французской горчицы, соль
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Способ приготовления: 

1. Порежьте филе, яйца, добавьте морковь, кукурузу. 

Вкусный салат из моркови по-корейски и сухариков: делимся рецептом

Вкусный салат из моркови по-корейски и сухариков: делимся рецептом

2. Смешайте йогурт, горчицу, соль, перемешайте и добавьте в салат, перемешайте.

Вкусный салат из моркови по-корейски и сухариков: делимся рецептом

Соус для салата

Перед подачей добавьте сухарики! 

Вкусный салат из моркови по-корейски и сухариков: делимся рецептом

Готовый салат

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