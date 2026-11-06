Вкусный салат из моркови по-корейски и сухариков: делимся рецептом
Морковь по-корейски, филе, сухарики – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных салатов, закусок. Заправлять такой салат лучше всего соусом из майонеза, йогурта, горчицы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, с кукурузой и морковью по-корейски.
Ингредиенты:
- 1 вареное/су-вид/запеченное куриное филе
- 4 яйца, сваренных вкрутую
- 1/2 банки кукурузы
- 200 г корейской моркови
- 1 пачка(60г) сухариков с беконом
- 2-3 ст.л. греческого йогурта
- 1/2 ст.л. французской горчицы, соль
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Способ приготовления:
1. Порежьте филе, яйца, добавьте морковь, кукурузу.
2. Смешайте йогурт, горчицу, соль, перемешайте и добавьте в салат, перемешайте.
Перед подачей добавьте сухарики!
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