Вкусный салат из печени и горошка для праздничного стола: делимся легким рецептом
Куриная печень – идеальная основа для вкусных и полезных салатов, а также закусок и намазок. Еще из нее получится очень вкусный паштет.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из печени, с зажаркой и горошком.
Ингредиенты:
- куриная печень 500 г
- лук 1 крупная
- морковь 2 шт.
- консервированный зеленый горошек 1 банка
- майонез по вкусу
- соль, черный перец по вкусу
- лавровый лист 1-2 шт.
- сливочное масло или растительное масло и немного сахара для обжаривания
Способ приготовления:
1. Куриную печень очистить от лишнего, залить водой, добавить лавровый лист и соль. Варить до готовности. Затем слить воду, остудить и нарезать соломкой.
2. Обжариваем овощи: лук мелко нарезать кубиками, морковь натереть на терке. Обжарить лук до прозрачности, добавить морковь, соль, немного сахара и тушить под крышкой на маленьком огне до готовности. Дать остыть.
3. В большую миску выложить печень, добавить остывшую зажарку и зеленый горошек. Приправить черным перцем, добавить майонез и хорошо перемешать.
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