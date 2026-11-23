Куриная печень – идеальная основа для вкусных и полезных салатов, а также закусок и намазок. Еще из нее получится очень вкусный паштет.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из печени, с зажаркой и горошком.

Ингредиенты:

куриная печень 500 г

лук 1 крупная

морковь 2 шт.

консервированный зеленый горошек 1 банка

майонез по вкусу

соль, черный перец по вкусу

лавровый лист 1-2 шт.

сливочное масло или растительное масло и немного сахара для обжаривания

Способ приготовления:

1. Куриную печень очистить от лишнего, залить водой, добавить лавровый лист и соль. Варить до готовности. Затем слить воду, остудить и нарезать соломкой.

2. Обжариваем овощи: лук мелко нарезать кубиками, морковь натереть на терке. Обжарить лук до прозрачности, добавить морковь, соль, немного сахара и тушить под крышкой на маленьком огне до готовности. Дать остыть.

3. В большую миску выложить печень, добавить остывшую зажарку и зеленый горошек. Приправить черным перцем, добавить майонез и хорошо перемешать.

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