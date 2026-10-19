Вкусный салат из пекинской капусты, с горошком и мясом: рецепт сытного салата за 5 минут

Пекинская капуста – один из лучших овощей для вкусных салатов, закусок, голубцов. Стоит отметить, что эта капуста хорошо сочетается со всеми овощами, сыром, яйцами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из пекинской капусты.

Ингредиенты:

пекинская капуста 250 г

копченая курица 250 г

консервированный горошек 150–200 г

свежий огурец (небольшой) 2 шт.

вареные яйца – 3 шт.

майонез по вкусу

соль, черный перец

Способ приготовления:

1. Порежьте капусту, мясо, яйца, огурцы.

2. Добавьте горошек, майонез, специи, перемешайте.

Перед подачей добавьте сухарики!

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