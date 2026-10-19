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Вкусный салат из пекинской капусты, с горошком и мясом: рецепт сытного салата за 5 минут

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Вкусный салат из пекинской капусты, с горошком и мясом: рецепт сытного салата за 5 минут
Рецепт салата с пекинской капустой. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Пекинская капуста – один из лучших овощей для вкусных салатов, закусок, голубцов. Стоит отметить, что эта капуста хорошо сочетается со всеми овощами, сыром, яйцами.

Вкусный салат из пекинской капусты, с горошком и мясом: рецепт сытного салата за 5 минут

Из чего приготовить сытный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из пекинской капусты. 

Ингредиенты:

  • пекинская капуста 250 г
  • копченая курица 250 г
  • консервированный горошек 150–200 г
  • свежий огурец (небольшой) 2 шт.
  • вареные яйца – 3 шт.
  • майонез по вкусу
  • соль, черный перец
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Способ приготовления: 

1. Порежьте капусту, мясо, яйца, огурцы.

Вкусный салат из пекинской капусты, с горошком и мясом: рецепт сытного салата за 5 минут

Ингредиенты для салата

2. Добавьте горошек, майонез, специи, перемешайте. 

Вкусный салат из пекинской капусты, с горошком и мясом: рецепт сытного салата за 5 минут

Соус для блюда

Перед подачей добавьте сухарики!

Вкусный салат из пекинской капусты, с горошком и мясом: рецепт сытного салата за 5 минут

Готовый салат

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