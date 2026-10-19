Вкусный салат из пекинской капусты, с горошком и мясом: рецепт сытного салата за 5 минут
Пекинская капуста – один из лучших овощей для вкусных салатов, закусок, голубцов. Стоит отметить, что эта капуста хорошо сочетается со всеми овощами, сыром, яйцами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из пекинской капусты.
Ингредиенты:
- пекинская капуста 250 г
- копченая курица 250 г
- консервированный горошек 150–200 г
- свежий огурец (небольшой) 2 шт.
- вареные яйца – 3 шт.
- майонез по вкусу
- соль, черный перец
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Способ приготовления:
1. Порежьте капусту, мясо, яйца, огурцы.
2. Добавьте горошек, майонез, специи, перемешайте.
Перед подачей добавьте сухарики!
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