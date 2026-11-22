Вкусный салат "Козел в огороде": рецепт оригинального блюда для праздничного стола и на каждый день
Свежие овощи, сыр, ветчина – идеальный набор продуктов для приготовления вкусны, легких салатов на каждый день и для праздничного стола. Заправлять такие салаты лучше всего домашним майонезом, йогуртом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и легкого в приготовлении салата.
Ингредиенты:
- Морковь
- Свежий огурец
- Свекла
- Консервированная кукуруза
- Куриное филе, ветчина или салями
- Майонез
- Можно добавить сухарики с беконом
- 1 зубчик чеснока
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Способ приготовления:
1. Все нарезаем, выкладываем на тарелку отдельными кучками, а в центр добавляем майонез и один зубчик чеснока.
Перед подачей перемешиваем.
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