Свежие овощи, сыр, ветчина – идеальный набор продуктов для приготовления вкусны, легких салатов на каждый день и для праздничного стола. Заправлять такие салаты лучше всего домашним майонезом, йогуртом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и легкого в приготовлении салата.

Ингредиенты:

Морковь

Свежий огурец

Свекла

Консервированная кукуруза

Куриное филе, ветчина или салями

Майонез

Можно добавить сухарики с беконом

1 зубчик чеснока

Способ приготовления:

1. Все нарезаем, выкладываем на тарелку отдельными кучками, а в центр добавляем майонез и один зубчик чеснока.

Перед подачей перемешиваем.

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