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Вкусный салат "Цезарь" : рецепт блюда на скорую руку

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
icon 474
Рецепт салата
Вкусный салат "Цезарь" : рецепт блюда на скорую руку. Источник: pexels.com

Салат "Цезарь" – блюдо, которое любят практически все. Готовить его можно с куриным филе, красной рыбой, креветками. А для основы идеально подойдет салат айсберг.

Вкусный салат ''Цезарь'' : рецепт блюда на скорую руку

Домашний "Цезарь"

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата "Цезарь" с куриным филе. 

Ингредиенты: 

  • куриное филе – 1 шт.
  • салат "Ромен" или айсберг
  • помидоры черри – по вкусу
  • пармезан – 40-50 г
  • белый хлеб или батон – для сухариков
  • оливковое масло
  • соль, черный перец
  • сушеный чеснок

Для соуса:

  • майонез – 3 ст. л.
  • горчица – 1 ч. л.
  • чеснок – 1 зуб. 
  • лимонный сок – 1 ст. л.
  • пармезан – 1 ст. л.
  • 1-2 ст. л. воды – по необходимости
  • соль, перец – по вкусу
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Способ приготовления: 

1. Куриное филе солим, перчим, добавляем сухой чеснок и обжариваем до золотистой корочки. Даем немного остыть и нарезаем кусочками.

Вкусный салат ''Цезарь'' : рецепт блюда на скорую руку

Ингредиенты для салата

2. Хлеб нарезаем кубиками, сбрызгиваем оливковым маслом, добавляем сухой чеснок и обжариваем до хрустящей корочки.

Вкусный салат ''Цезарь'' : рецепт блюда на скорую руку

Сухари для салата

3. Для соуса: смешиваем майонез, горчицу, лимонный сок, чеснок, пармезан, соль и перец. Если соус получается густым – добавляем немного воды.

Вкусный салат ''Цезарь'' : рецепт блюда на скорую руку

Соус для салата

4. Салат рвем руками, добавляем черри и курицу. Поливаем соусом, перемешиваем и сверху выкладываем хрустящие сухарики и хлопья пармезана.

Вкусный салат ''Цезарь'' : рецепт блюда на скорую руку

Готовый салат

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