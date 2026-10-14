Вкусный салат ''Цезарь'' : рецепт блюда на скорую руку

Салат "Цезарь" – блюдо, которое любят практически все. Готовить его можно с куриным филе, красной рыбой, креветками. А для основы идеально подойдет салат айсберг.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата "Цезарь" с куриным филе.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

салат "Ромен" или айсберг

помидоры черри – по вкусу

пармезан – 40-50 г

белый хлеб или батон – для сухариков

оливковое масло

соль, черный перец

сушеный чеснок

Для соуса:

майонез – 3 ст. л.

горчица – 1 ч. л.

чеснок – 1 зуб.

лимонный сок – 1 ст. л.

пармезан – 1 ст. л.

1-2 ст. л. воды – по необходимости

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе солим, перчим, добавляем сухой чеснок и обжариваем до золотистой корочки. Даем немного остыть и нарезаем кусочками.

2. Хлеб нарезаем кубиками, сбрызгиваем оливковым маслом, добавляем сухой чеснок и обжариваем до хрустящей корочки.

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3. Для соуса: смешиваем майонез, горчицу, лимонный сок, чеснок, пармезан, соль и перец. Если соус получается густым – добавляем немного воды.

4. Салат рвем руками, добавляем черри и курицу. Поливаем соусом, перемешиваем и сверху выкладываем хрустящие сухарики и хлопья пармезана.

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