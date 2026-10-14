Вкусный салат "Цезарь" : рецепт блюда на скорую руку
Салат "Цезарь" – блюдо, которое любят практически все. Готовить его можно с куриным филе, красной рыбой, креветками. А для основы идеально подойдет салат айсберг.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата "Цезарь" с куриным филе.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- салат "Ромен" или айсберг
- помидоры черри – по вкусу
- пармезан – 40-50 г
- белый хлеб или батон – для сухариков
- оливковое масло
- соль, черный перец
- сушеный чеснок
Для соуса:
- майонез – 3 ст. л.
- горчица – 1 ч. л.
- чеснок – 1 зуб.
- лимонный сок – 1 ст. л.
- пармезан – 1 ст. л.
- 1-2 ст. л. воды – по необходимости
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе солим, перчим, добавляем сухой чеснок и обжариваем до золотистой корочки. Даем немного остыть и нарезаем кусочками.
2. Хлеб нарезаем кубиками, сбрызгиваем оливковым маслом, добавляем сухой чеснок и обжариваем до хрустящей корочки.
3. Для соуса: смешиваем майонез, горчицу, лимонный сок, чеснок, пармезан, соль и перец. Если соус получается густым – добавляем немного воды.
4. Салат рвем руками, добавляем черри и курицу. Поливаем соусом, перемешиваем и сверху выкладываем хрустящие сухарики и хлопья пармезана.
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