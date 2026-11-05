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Вкусный шоколадный пирог на сковороде: делимся самым легким рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
3,2 т.
Вкусный шоколадный пирог на сковороде: делимся самым легким рецептом
Рецепт шоколадного пирога на сковородке. Источник: freepik.com

Если вы хотите приготовить вкусный домашний пирог, но без духовки, идеальным решением будет сковорода. А тесто можно приготовить самое простое – из яиц, сахара, какао.

Вкусный шоколадный пирог на сковороде: делимся самым легким рецептом

Вкусный шоколадный торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шоколадного пирога на сковороде. 

Ингредиенты: 

  • яйцо 1 шт.
  • сахар 120 г.
  • молоко 130 мл.
  • мука 150 г.
  • какао 2 ст.л.
  • масло 50 мл.
  • разрыхлитель 2 ч.л.
  • сгущенное молоко

Способ приготовления: 

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1. По желанию пропитать сгущенным молоком. Просто все смешать в сковороде и под крышкой готовить на маленьком огне 20 минут.  Если будет образовываться конденсат, вытирать его.

Вкусный шоколадный пирог на сковороде: делимся самым легким рецептом

Основа для пирога

2. Затем поливаем растопленным шоколадом и посыпаем по желанию орешками или кокосовой стружкой.

Вкусный шоколадный пирог на сковороде: делимся самым легким рецептом

Приготовление пирога

Сверху можно полить шоколадом! 

Вкусный шоколадный пирог на сковороде: делимся самым легким рецептом

Готовый пирог

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