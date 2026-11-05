Вкусный шоколадный пирог на сковороде: делимся самым легким рецептом
Если вы хотите приготовить вкусный домашний пирог, но без духовки, идеальным решением будет сковорода. А тесто можно приготовить самое простое – из яиц, сахара, какао.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шоколадного пирога на сковороде.
Ингредиенты:
- яйцо 1 шт.
- сахар 120 г.
- молоко 130 мл.
- мука 150 г.
- какао 2 ст.л.
- масло 50 мл.
- разрыхлитель 2 ч.л.
- сгущенное молоко
Способ приготовления:
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1. По желанию пропитать сгущенным молоком. Просто все смешать в сковороде и под крышкой готовить на маленьком огне 20 минут. Если будет образовываться конденсат, вытирать его.
2. Затем поливаем растопленным шоколадом и посыпаем по желанию орешками или кокосовой стружкой.
Сверху можно полить шоколадом!
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