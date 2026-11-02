Вкусный тирамису "Имбирный пряник": рецепт десерта без выпечки
Если вы хотите приготовить вкусный десерт, но без выпечки, идеальным вариантом будет тирамису. А готовить его можно с разными вкусами, например, добавив имбирное печенье, какао, кофе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого тирамису с имбирным печеньем.
Ингредиенты:
- Желтки – 3 шт.
- Сахар – 150 г
- Кофе (уже сваренный) – 120 г
- Маскарпоне – 250 г
- Сливки 33% – 250 г
- Какао
- Пряники
- Корица, имбирь, бадьян – щепотка
Способ приготовления:
1. Взбиваем желтки с сахаром на водяной бане. Для этого отделим белки от желтков, добавим к желткам сахар. Ставим миску с желтками на сотейник с кипящей водой и взбиваем добела и до растворения сахара. Если сахар немного не растворился – ничего страшного, он растает в десерте.
2. Еще в теплую массу добавляем маскарпоне и специи. Перемешиваем венчиком до однородности.
3. Отдельно взбиваем сливки до мягких пиков и соединяем обе массы.
4. Готовим кофе, замачиваем печенье в кофе. Оно плотнее, чем савоярди, поэтому держим немного дольше, выкладываем в форму и сверху наносим крем. Затем снова замоченное печенье. Посыпаем какао и снова наносим крем.
Даем стабилизироваться в холодильнике несколько часов, посыпаем какао при подаче – и готово!
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