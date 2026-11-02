Вкусный тирамису ''Имбирный пряник'': рецепт десерта без выпечки

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыИллюстрация - отключение светаСитуация со светом изменилась: какие графики действуют и в каких регионах хуже всегоЕС и Канада создают альянс на фоне угроз со стороны Трампа и Путина: что это дает Украине и что может помешатьЕС и Канада создают альянс на фоне угроз со стороны Трампа и Путина: что это дает Украине и что может помешатьИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриУкраинцам прогнозируют необычную зиму: морозы будут короткими, а температура удивит. Эксклюзивный прогноз климатологаУкраинцам прогнозируют необычную зиму: морозы будут короткими, а температура удивит. Эксклюзивный прогноз климатологаЕй навсегда будет 23: на фронте погибла боевой медик Диана Горун с позывным Марена. ФотоЕй навсегда будет 23: на фронте погибла боевой медик Диана Горун с позывным Марена. ФотоИллюстрация - дроваДрова на зиму подорожали: сколько украинцам придется заплатить за кубометр с доставкойВ первых числах ноября четырем знакам зодиака очень повезет в работе и финансах: вы станете популярнымиВ первых числах ноября четырем знакам зодиака очень повезет в работе и финансах: вы станете популярнымиДмитрий ПесковВ Кремле ответили, возможны ли новые гуманитарные операции, как в ОлешкахЗа что Леонида Якубовича внесли в "черный список" ГУР и какое "сенсационное" шоу кремлевский шут снимал в УкраинеЗа что Леонида Якубовича внесли в "черный список" ГУР и какое "сенсационное" шоу кремлевский шут снимал в Украине
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Вкусный тирамису "Имбирный пряник": рецепт десерта без выпечки

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
96
Рецепт тирамису
Вкусный тирамису "Имбирный пряник": рецепт десерта без выпечки. Источник: Сгенерировано ИИ

Если вы хотите приготовить вкусный десерт, но без выпечки, идеальным вариантом будет тирамису. А готовить его можно с разными вкусами, например, добавив имбирное печенье, какао, кофе. 

Вкусный тирамису ''Имбирный пряник'': рецепт десерта без выпечки

Вкусный тирамису

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого тирамису с имбирным печеньем. 

Ингредиенты: 

  • Желтки – 3 шт. 
  • Сахар – 150 г
  • Кофе (уже сваренный) – 120 г
  • Маскарпоне – 250 г
  • Сливки 33% – 250 г
  • Какао
  • Пряники
  • Корица, имбирь, бадьян – щепотка

Способ приготовления: 

1. Взбиваем желтки с сахаром на водяной бане. Для этого отделим белки от желтков, добавим к желткам сахар. Ставим миску с желтками на сотейник с кипящей водой и взбиваем добела и до растворения сахара. Если сахар немного не растворился – ничего страшного, он растает в десерте.

Читайте также
OBOZ.UAOBOZ.UA
1,2 т.
Что добавить в банку с квашеной капустой, чтобы получить пикантную закуску: один секрет
1,2 т.
Что добавить в банку с квашеной капустой, чтобы получить пикантную закуску: один секрет
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
1,0 т.
Хрустящие трубочки с курицей и сыром: простой рецепт из лаваша
1,0 т.
Хрустящие трубочки с курицей и сыром: простой рецепт из лаваша
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
1,0 т.
Японский крабовый салат "Кани Сарада": рецепт оригинального ресторанного блюда за 10 минут
1,0 т.
Японский крабовый салат "Кани Сарада": рецепт оригинального ресторанного блюда за 10 минут
Вкусный тирамису ''Имбирный пряник'': рецепт десерта без выпечки

Приготовление крема

2. Еще в теплую массу добавляем маскарпоне и специи. Перемешиваем венчиком до однородности.

Вкусный тирамису ''Имбирный пряник'': рецепт десерта без выпечки

Крем для десерта

3. Отдельно взбиваем сливки до мягких пиков и соединяем обе массы.

4. Готовим кофе, замачиваем печенье в кофе. Оно плотнее, чем савоярди, поэтому держим немного дольше, выкладываем в форму и сверху наносим крем. Затем снова замоченное печенье. Посыпаем какао и снова наносим крем.

Вкусный тирамису ''Имбирный пряник'': рецепт десерта без выпечки

Кофе для приготовления десерта

Даем стабилизироваться в холодильнике несколько часов, посыпаем какао при подаче – и готово!

Вкусный тирамису ''Имбирный пряник'': рецепт десерта без выпечки

Готовый десерт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Похожие темы
десертрецепт
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты