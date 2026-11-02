Вкусный тирамису ''Имбирный пряник'': рецепт десерта без выпечки

Если вы хотите приготовить вкусный десерт, но без выпечки, идеальным вариантом будет тирамису. А готовить его можно с разными вкусами, например, добавив имбирное печенье, какао, кофе.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого тирамису с имбирным печеньем.

Ингредиенты:

Желтки – 3 шт.

Сахар – 150 г

Кофе (уже сваренный) – 120 г

Маскарпоне – 250 г

Сливки 33% – 250 г

Какао

Пряники

Корица, имбирь, бадьян – щепотка

Способ приготовления:

1. Взбиваем желтки с сахаром на водяной бане. Для этого отделим белки от желтков, добавим к желткам сахар. Ставим миску с желтками на сотейник с кипящей водой и взбиваем добела и до растворения сахара. Если сахар немного не растворился – ничего страшного, он растает в десерте.

2. Еще в теплую массу добавляем маскарпоне и специи. Перемешиваем венчиком до однородности.

3. Отдельно взбиваем сливки до мягких пиков и соединяем обе массы.

4. Готовим кофе, замачиваем печенье в кофе. Оно плотнее, чем савоярди, поэтому держим немного дольше, выкладываем в форму и сверху наносим крем. Затем снова замоченное печенье. Посыпаем какао и снова наносим крем.

Даем стабилизироваться в холодильнике несколько часов, посыпаем какао при подаче – и готово!

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