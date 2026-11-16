Вкусный вафельный торт по-новому: делимся оригинальным рецептом
Вафельный торт – очень вкусный, простой в приготовлении домашний десерт, который умеет готовить каждая хозяйка. Для яркого вкуса добавьте орешки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, с орешками и вкусным кремом.
Ингредиенты:
- вафельные коржи – 8-9 шт.
- сливочное масло – 150 г
- сгущенное молоко (белое) – 150 г
- вареное сгущенное молоко – 250 г
- молочный шоколад – 160 г
- масло – 20-30 мл
- арахис – 100 г
Способ приготовления:
1. Для крема: смешать мягкое сливочное масло комнатной температуры с белой и вареной сгущенкой, тоже комнатной температуры. Взбить до однородной массы.
2. Промазать вафельные коржи кремом и поставить торт в холодильник. Тем временем растопить шоколад в микроволновке короткими импульсами, добавить масло – глазурь должна быть более жидкой.
3. Измельчить арахис в блендере или скалкой. Лучше сделать кусочки помельче, чем на видео, чтобы было удобно наносить шоколад (мне было неудобно). В шоколад добавить измельченные орехи, хорошо перемешать и покрыть торт.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий