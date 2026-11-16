Вкусный вафельный торт по-новому: делимся оригинальным рецептом

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчеты"Боже упаси! Мы потеряем Константиновку": Гетьман объяснил, почему нельзя идти на еще одно перемирие"Боже упаси! Мы потеряем Константиновку": Гетьман объяснил, почему нельзя идти на еще одно перемирие"СВО продолжается": в Кремле цинично заявили, что не дадут Украине "передышки", и вспомнили о Крымском мосте"СВО продолжается": в Кремле цинично заявили, что не дадут Украине "передышки", и вспомнили о Крымском мостеБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаОтключения света в Украине. ИллюстрацияСитуация со светом ухудшилась: экстренные отключения распространяются по областям УкраиныИлюстрация к гороскопуТрем знакам зодиака нужно быть решительными в начале недели: лучшее время пересмотреть свои решенияПовреждены дорожное полотно и арка: первые спутниковые фото и видео последствий атаки на Крымский мостПовреждены дорожное полотно и арка: первые спутниковые фото и видео последствий атаки на Крымский мостНазар Заднепровский сравнил двух украинских актрис, строивших карьеру в Москве: одна не проиграла, другая – отрезанный ломотьНазар Заднепровский сравнил двух украинских актрис, строивших карьеру в Москве: одна не проиграла, другая – отрезанный ломотьРоссия готовит новый удар по энергетике Украины: Игнат предупредил об угрозеРоссия готовит новый удар по энергетике Украины: Игнат предупредил об угрозеИгнат объяснил, действительно ли во время российских атак необходимо светомаскированиеИгнат объяснил, действительно ли во время российских атак необходимо светомаскирование
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Вкусный вафельный торт по-новому: делимся оригинальным рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
372
Вкусный вафельный торт по-новому: делимся оригинальным рецептом
Вафельный торт. Источник: freepik

Вафельный торт – очень вкусный, простой в приготовлении домашний десерт, который умеет готовить каждая хозяйка. Для яркого вкуса добавьте орешки.

Вкусный вафельный торт по-новому: делимся оригинальным рецептом

Как приготовить вкусный вафельный торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, с орешками и вкусным кремом. 

Ингредиенты:

  • вафельные коржи – 8-9 шт.
  • сливочное масло – 150 г
  • сгущенное молоко (белое) – 150 г
  • вареное сгущенное молоко – 250 г
  • молочный шоколад – 160 г
  • масло – 20-30 мл
  • арахис – 100 г
Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
12,2 т.
Киевский торт без выпечки: рецепт самого вкусного десерта по-новому
12,2 т.
Киевский торт без выпечки: рецепт самого вкусного десерта по-новому
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
8,5 т.
Закуска из сельди на каждый день: рецепт блюда, которое понравится всем
8,5 т.
Закуска из сельди на каждый день: рецепт блюда, которое понравится всем
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
8,0 т.
Что приготовить из свеклы: бюджетный салат с квашеными огурцами и луком
8,0 т.
Что приготовить из свеклы: бюджетный салат с квашеными огурцами и луком

Способ приготовления: 

1. Для крема: смешать мягкое сливочное масло комнатной температуры с белой и вареной сгущенкой, тоже комнатной температуры. Взбить до однородной массы.

Вкусный вафельный торт по-новому: делимся оригинальным рецептом

Крем для торта

2. Промазать вафельные коржи кремом и поставить торт в холодильник. Тем временем растопить шоколад в микроволновке короткими импульсами, добавить масло – глазурь должна быть более жидкой.

Вкусный вафельный торт по-новому: делимся оригинальным рецептом

Приготовление торта

3. Измельчить арахис в блендере или скалкой. Лучше сделать кусочки помельче, чем на видео, чтобы было удобно наносить шоколад (мне было неудобно).  В шоколад добавить измельченные орехи, хорошо перемешать и покрыть торт.

Вкусный вафельный торт по-новому: делимся оригинальным рецептом

Готовый торт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий

Похожие темы
рецепттортдесерт
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты