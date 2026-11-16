Вкусный вафельный торт по-новому: делимся оригинальным рецептом

Вафельный торт – очень вкусный, простой в приготовлении домашний десерт, который умеет готовить каждая хозяйка. Для яркого вкуса добавьте орешки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, с орешками и вкусным кремом.

Ингредиенты:

вафельные коржи – 8-9 шт.

сливочное масло – 150 г

сгущенное молоко (белое) – 150 г

вареное сгущенное молоко – 250 г

молочный шоколад – 160 г

масло – 20-30 мл

арахис – 100 г

Способ приготовления:

1. Для крема: смешать мягкое сливочное масло комнатной температуры с белой и вареной сгущенкой, тоже комнатной температуры. Взбить до однородной массы.

2. Промазать вафельные коржи кремом и поставить торт в холодильник. Тем временем растопить шоколад в микроволновке короткими импульсами, добавить масло – глазурь должна быть более жидкой.

3. Измельчить арахис в блендере или скалкой. Лучше сделать кусочки помельче, чем на видео, чтобы было удобно наносить шоколад (мне было неудобно). В шоколад добавить измельченные орехи, хорошо перемешать и покрыть торт.

Главные истории дня

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий