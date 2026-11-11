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Вкусный яблочный штрудель с тестом фило: делимся рецептом самого ленивого десерта

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
816
Вкусный яблочный штрудель с тестом фило: делимся рецептом самого ленивого десерта
Штрудель с яблоками. Источник: Создано с помощью ИИ

Самый простой десерт из яблок и теста фило – штрудель. Готовить его можно добавляя корицу, сахар, масло. 

Вкусный яблочный штрудель с тестом фило: делимся рецептом самого ленивого десерта

Ароматный яблочный штрудель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного штруделя с яблоками, корицей и орешками. 

Ингредиенты: 

  • 2 яблока
  • 2-3 ст. л. сахара (ориентируйтесь на сладость яблок)
  • 1 ст. л. корицы
  • 100 г орешков
  • 5 листов теста фило
  • 100 г сливочного масла
  • яйцо
  • миндальные хлопья
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Способ приготовления: 

1. Яблоки нарезаем на небольшие кусочки. И обжариваем их на кусочке сливочного масла, добавляем сахар, корицу и измельченные орехи.

Вкусный яблочный штрудель с тестом фило: делимся рецептом самого ленивого десерта

Яблоки для штруделя

2. На противень выкладываем листы теста фило и каждый смазываем сливочным маслом, сверху выкладываем начинку и заворачиваем. Смазываем яйцом и посыпаем миндальными хлопьями (можно просто смазать сливочным маслом).

Вкусный яблочный штрудель с тестом фило: делимся рецептом самого ленивого десерта

Приготовление десерта

3. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Посыпаем сахарной пудрой и подаем с шариком мороженого.

Вкусный яблочный штрудель с тестом фило: делимся рецептом самого ленивого десерта

Готовый десерт

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