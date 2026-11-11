Вкусный яблочный штрудель с тестом фило: делимся рецептом самого ленивого десерта
Самый простой десерт из яблок и теста фило – штрудель. Готовить его можно добавляя корицу, сахар, масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного штруделя с яблоками, корицей и орешками.
Ингредиенты:
- 2 яблока
- 2-3 ст. л. сахара (ориентируйтесь на сладость яблок)
- 1 ст. л. корицы
- 100 г орешков
- 5 листов теста фило
- 100 г сливочного масла
- яйцо
- миндальные хлопья
Способ приготовления:
1. Яблоки нарезаем на небольшие кусочки. И обжариваем их на кусочке сливочного масла, добавляем сахар, корицу и измельченные орехи.
2. На противень выкладываем листы теста фило и каждый смазываем сливочным маслом, сверху выкладываем начинку и заворачиваем. Смазываем яйцом и посыпаем миндальными хлопьями (можно просто смазать сливочным маслом).
3. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Посыпаем сахарной пудрой и подаем с шариком мороженого.
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