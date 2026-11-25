Домашние пирожки можно приготовить без дрожжей и долгого ожидания, пока тесто подойдет. Для основы понадобятся кисломолочный творог, мука, яйца и разрыхлитель. Тесто получается мягким, хорошо лепится руками и держит форму во время жарки. Начинку можно выбрать по своему вкусу: картофель, капусту, мясо или грибы. Из этого количества продуктов получается примерно 10 пирожков.

Идея приготовления домашних жареных пирожков из творожного теста опубликована на странице valya saenko в Instagram.

Ингредиенты:

Кисломолочный творог – 200 г

Мука – 250 г

Яйца – 2 шт.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Масло – 30 г

Соль – по вкусу

Сахар – щепотка

Любимая начинка – 500 г

Масло для жарки – по необходимости

Способ приготовления:

1. Кисломолочный творог протереть через сито или измельчить блендером, чтобы избавиться от крупных комочков. Для рецепта также подойдет творог в брикете.

2. Добавить яйца, муку, разрыхлитель, соль, немного сахара и масло. Замесить все руками или с помощью кухонного комбайна.

3. Вымешивать, пока тесто не станет мягким и эластичным. Оно должно легко отставать от рук и не растекаться.

4. Разделить тесто на 10 одинаковых частей. Каждую из них расплющить руками в небольшую лепешку, скалка для этого не понадобится.

5. В центр каждой лепешки выложить начинку, соединить края, как при лепке вареников, и сформировать пирожок. Не делайте его слишком высоким, чтобы начинка и тесто хорошо прожарились.

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6. Разогреть на сковороде масло и выложить заготовки. Жарить на огне чуть ниже среднего до румяной корочки с обеих сторон. При необходимости переворачивать пирожки также на боковые стороны.

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