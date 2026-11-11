Сочная курица на сковороде: добавьте сливки, томаты и немного сыра
Куриное филе можно приготовить на сковороде так, чтобы оно осталось сочным и хорошо пропиталось соусом. Для этого мясо сначала обжаривают до золотистой корочки, а затем тушат со сливками, томатами, чесноком и специями. В конце добавляют сыр чеддер, который делает соус гуще и придает ему насыщенный вкус. Такое блюдо хорошо сочетается с картофелем, рисом или макаронами.
Идея приготовления сочного куриного филе на обед опубликована на странице zelenko.ann в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриное филе
- Сливки
- Томаты
- Чеснок или лук
- Сыр чеддер
- Свежий укроп или петрушка
- Паприка – по вкусу
- Сухой чеснок – по вкусу
- Приправа для курицы – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Масло или сливочное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Куриное филе промойте, обсушите бумажными полотенцами и сделайте на поверхности неглубокие надрезы в виде сетки. Натрите мясо солью, паприкой, сухим чесноком и приправой для курицы.
2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла или сливочного масла. Выложите филе и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
3. Томаты разрежьте пополам, чеснок мелко нарежьте или измельчите. Если вместо чеснока используете лук, нарежьте его небольшими кусочками. Добавьте овощи к курице.
4. Влейте сливки, посыпьте блюдо измельченной зеленью и натертым сыром чеддер. Накройте сковороду крышкой и тушите на небольшом огне примерно 10 минут.
5. Проверьте готовность курицы: внутри мясо должно быть полностью приготовлено. Соус за это время немного загустеет, а сыр расплавится. Подавайте филе горячим, полив сливочным соусом с томатами.
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