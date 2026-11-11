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Сочная курица на сковороде: добавьте сливки, томаты и немного сыра

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
471
Сочная курица на сковороде: добавьте сливки, томаты и немного сыра
Рецепт сочного куриного филе на обед. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Куриное филе можно приготовить на сковороде так, чтобы оно осталось сочным и хорошо пропиталось соусом. Для этого мясо сначала обжаривают до золотистой корочки, а затем тушат со сливками, томатами, чесноком и специями. В конце добавляют сыр чеддер, который делает соус гуще и придает ему насыщенный вкус. Такое блюдо хорошо сочетается с картофелем, рисом или макаронами.

Идея приготовления сочного куриного филе на обед опубликована на странице zelenko.ann в Instagram.

Сочная курица на сковороде: добавьте сливки, томаты и немного сыра

Рецепт сочного куриного филе на обед. Источник: Скриншот поста на странице zelenko.ann в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриное филе
  • Сливки
  • Томаты
  • Чеснок или лук
  • Сыр чеддер
  • Свежий укроп или петрушка
  • Паприка – по вкусу
  • Сухой чеснок – по вкусу
  • Приправа для курицы – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Масло или сливочное масло – для жарки

Способ приготовления:

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Делаем надрезы на филе. Источник: Скриншот поста на странице zelenko.ann в Instagram

1. Куриное филе промойте, обсушите бумажными полотенцами и сделайте на поверхности неглубокие надрезы в виде сетки. Натрите мясо солью, паприкой, сухим чесноком и приправой для курицы.

2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла или сливочного масла. Выложите филе и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

Сочная курица на сковороде: добавьте сливки, томаты и немного сыра

Обжариваем филе на сковороде. Источник: Скриншот поста на странице zelenko.ann в Instagram

3. Томаты разрежьте пополам, чеснок мелко нарежьте или измельчите. Если вместо чеснока используете лук, нарежьте его небольшими кусочками. Добавьте овощи к курице.

Сочная курица на сковороде: добавьте сливки, томаты и немного сыра

Выкладываем филе в соус. Источник: Скриншот поста на странице zelenko.ann в Instagram

4. Влейте сливки, посыпьте блюдо измельченной зеленью и натертым сыром чеддер. Накройте сковороду крышкой и тушите на небольшом огне примерно 10 минут.

5. Проверьте готовность курицы: внутри мясо должно быть полностью приготовлено. Соус за это время немного загустеет, а сыр расплавится. Подавайте филе горячим, полив сливочным соусом с томатами.

Сочная курица на сковороде: добавьте сливки, томаты и немного сыра

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице zelenko.ann в Instagram

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