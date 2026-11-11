Сочная курица на сковороде: добавьте сливки, томаты и немного сыра

Куриное филе можно приготовить на сковороде так, чтобы оно осталось сочным и хорошо пропиталось соусом. Для этого мясо сначала обжаривают до золотистой корочки, а затем тушат со сливками, томатами, чесноком и специями. В конце добавляют сыр чеддер, который делает соус гуще и придает ему насыщенный вкус. Такое блюдо хорошо сочетается с картофелем, рисом или макаронами.

Идея приготовления сочного куриного филе на обед опубликована на странице zelenko.ann в Instagram.

Ингредиенты:

Куриное филе

Сливки

Томаты

Чеснок или лук

Сыр чеддер

Свежий укроп или петрушка

Паприка – по вкусу

Сухой чеснок – по вкусу

Приправа для курицы – по вкусу

Соль – по вкусу

Масло или сливочное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе промойте, обсушите бумажными полотенцами и сделайте на поверхности неглубокие надрезы в виде сетки. Натрите мясо солью, паприкой, сухим чесноком и приправой для курицы.

2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла или сливочного масла. Выложите филе и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

3. Томаты разрежьте пополам, чеснок мелко нарежьте или измельчите. Если вместо чеснока используете лук, нарежьте его небольшими кусочками. Добавьте овощи к курице.

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4. Влейте сливки, посыпьте блюдо измельченной зеленью и натертым сыром чеддер. Накройте сковороду крышкой и тушите на небольшом огне примерно 10 минут.

5. Проверьте готовность курицы: внутри мясо должно быть полностью приготовлено. Соус за это время немного загустеет, а сыр расплавится. Подавайте филе горячим, полив сливочным соусом с томатами.

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