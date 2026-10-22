Сочная курица в медово-соевом соусе: как приготовить вкусный ужин
Куриное филе можно приготовить в густом кисло-сладком соусе, который сочетает солоноватый вкус соевого соуса, сладость меда и легкую кислинку уксуса. Для блюда понадобятся обычные продукты, а весь процесс займет около 20 минут. Сначала мясо нужно быстро обжарить с крахмалом, а затем потушить в соусе до готовности. Лучше всего подавать такую курицу с рисом, посыпав кунжутом и зеленым луком.
Идея приготовления сочного куриного филе в соусе на ужин опубликована на странице anna.koval в Instagram.
Ингредиенты для курицы:
- Куриное филе – 1 среднее
- Крахмал – 2 ст.л.
- Соль и специи – по вкусу
- Масло – для жарки
Для соуса:
- Соевый соус – 3 ст.л.
- Кетчуп – 2 ст.л.
- Мед – 1 ст.л.
- Уксус – 1 ст. л.
- Чеснок – 1-2 зубчика
- Крахмал – 1 ч.л.
- Вода – 50 мл.
Для подачи:
- Кунжут – по вкусу
- Зеленый лук – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Добавьте соль, любимые специи и 2 столовые ложки крахмала. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт смесью.
2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите курицу в один слой и обжаривайте на среднем огне примерно 5 минут, периодически перемешивая, до легкой золотистой корочки. При необходимости готовьте мясо несколькими порциями, чтобы оно именно жарилось, а не тушилось.
3. Для соуса смешайте соевый соус, кетчуп, мед, уксус, измельченный чеснок, чайную ложку крахмала и воду. Перемешайте до однородности, чтобы не осталось комочков.
4. Вылейте соус на сковороду к курице или в отдельную сковороду, если готовили мясо партиями. Нагревайте, помешивая, пока смесь не начнет густеть.
5. Верните всю курицу в соус, перемешайте и готовьте еще несколько минут, до полной готовности мяса. Соус должен равномерно покрыть кусочки.
6. Перед подачей посыпьте блюдо кунжутом и нарезанным зеленым луком. Подавайте горячим с отварным рисом.
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