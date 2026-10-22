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Сочная курица в медово-соевом соусе: как приготовить вкусный ужин

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
48
Сочная курица в медово-соевом соусе: как приготовить вкусный ужин
Рецепт сочного куриного филе в соусе. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Куриное филе можно приготовить в густом кисло-сладком соусе, который сочетает солоноватый вкус соевого соуса, сладость меда и легкую кислинку уксуса. Для блюда понадобятся обычные продукты, а весь процесс займет около 20 минут. Сначала мясо нужно быстро обжарить с крахмалом, а затем потушить в соусе до готовности. Лучше всего подавать такую курицу с рисом, посыпав кунжутом и зеленым луком.

Идея приготовления сочного куриного филе в соусе на ужин опубликована на странице anna.koval в Instagram.

Сочная курица в медово-соевом соусе: как приготовить вкусный ужин

Рецепт сочной курицы в соусе. Источник: Скриншот поста на странице anna.koval в Instagram

Ингредиенты для курицы:

  • Куриное филе – 1 среднее
  • Крахмал – 2 ст.л.
  • Соль и специи – по вкусу
  • Масло – для жарки

Для соуса:

  • Соевый соус – 3 ст.л.
  • Кетчуп – 2 ст.л.
  • Мед – 1 ст.л.
  • Уксус – 1 ст. л.
  • Чеснок – 1-2 зубчика
  • Крахмал – 1 ч.л.
  • Вода – 50 мл.
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Для подачи:

  • Кунжут – по вкусу
  • Зеленый лук – по вкусу

Способ приготовления:

Сочная курица в медово-соевом соусе: как приготовить вкусный ужин

Добавляем к курице крахмал. Источник: Скриншот поста на странице anna.koval в Instagram

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Добавьте соль, любимые специи и 2 столовые ложки крахмала. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт смесью.

2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите курицу в один слой и обжаривайте на среднем огне примерно 5 минут, периодически перемешивая, до легкой золотистой корочки. При необходимости готовьте мясо несколькими порциями, чтобы оно именно жарилось, а не тушилось.

Сочная курица в медово-соевом соусе: как приготовить вкусный ужин

Добавляем соус. Источник: Скриншот поста на странице anna.koval в Instagram

3. Для соуса смешайте соевый соус, кетчуп, мед, уксус, измельченный чеснок, чайную ложку крахмала и воду. Перемешайте до однородности, чтобы не осталось комочков.

Сочная курица в медово-соевом соусе: как приготовить вкусный ужин

Выкладываем филе в соус. Источник: Скриншот поста на странице anna.koval в Instagram

4. Вылейте соус на сковороду к курице или в отдельную сковороду, если готовили мясо партиями. Нагревайте, помешивая, пока смесь не начнет густеть.

Сочная курица в медово-соевом соусе: как приготовить вкусный ужин

Добавляем зелень. Источник: Скриншот поста на странице anna.koval в Instagram

5. Верните всю курицу в соус, перемешайте и готовьте еще несколько минут, до полной готовности мяса. Соус должен равномерно покрыть кусочки.

6. Перед подачей посыпьте блюдо кунжутом и нарезанным зеленым луком. Подавайте горячим с отварным рисом.

Сочная курица в медово-соевом соусе: как приготовить вкусный ужин

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице anna.koval в Instagram

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