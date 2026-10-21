Сочная шаурма в домашних условиях: рецепт с курицей, овощами и картофелем

Домашнюю шаурму можно приготовить с куриным бедром, жареным картофелем, свежими овощами и пикантной морковью по-корейски. Особый вкус начинке придают маринад из соевого соуса и терияки, а также чесночная заправка на основе греческого йогурта. Чтобы лаваш оставался хрустящим снаружи, а начинка была сочной, готовый рулет нужно обжарить на сухой сковороде или гриле.

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Идея приготовления сочной домашней шаурмы опубликована на странице anna klymyk в Instagram.

Ингредиенты:

Филе куриного бедра

Соевый соус

Соус терияки

Соль, черный перец, копченая паприка и сухой чеснок

Картофель

Капуста

Морковь по-корейски

Свежий помидор

Лаваш

Для чесночного соуса:

Греческий йогурт

Майонез

Свежий чеснок

Соль и черный перец по вкусу

Для маринования капусты:

Уксус

Сахар

Соль

Способ приготовления:

1. Филе куриного бедра нарежьте небольшими кусочками. Добавьте соевый соус, терияки, сухой чеснок, копченую паприку, соль и черный перец. Перемешайте и оставьте на некоторое время, чтобы мясо пропиталось маринадом. Затем обжарьте курицу на сковороде до румяной корочки и полной готовности.

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2. Приготовьте картофель. Нарежьте его соломкой и обжарьте до золотистой корочки. По желанию добавьте соль и специи.

3. Подготовьте капусту. Тонко нашинкуйте ее, добавьте немного соли, сахара и уксуса. Тщательно разомните руками, чтобы капуста стала мягче и сочнее.

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4. Приготовьте чесночный соус. Смешайте греческий йогурт с майонезом. Добавьте измельченный свежий чеснок, соль и перец по вкусу.

5. Разложите лаваш и обильно смажьте его соусом. Выложите капусту, морковь по-корейски, жареный картофель и курицу. Добавьте нарезанный томат и еще немного чесночного соуса.

6. Заверните и поджарьте. Край лаваша, которым будете закрывать начинку, также смажьте соусом. Плотно заверните начинку в рулет. Обжарьте шаурму с обеих сторон на сухой сковороде или гриле до золотистой корочки.

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