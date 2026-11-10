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Сочная творожная запеканка без грамма муки: ее можно есть на ночь

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Сочная творожная запеканка без грамма муки: ее можно есть на ночь
Рецепт нежной творожной запеканки. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Творожная запеканка может быть отличным десертов к чаю, кофе. А если не добавлять муку, это идеальной вариант перекуса или вечернего десерта.

Сочная творожная запеканка без грамма муки: ее можно есть на ночь

Творожная запеканка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, влажной творожной запеканки без муки. 

Ингредиенты: 

  • 500 г сыра
  • 3 яйца
  • 150 г сметаны/йогурта
  • 1 спелый банан
  • 2 ст. ложки муки/крахмала

Способ приготовления: 

1. Соединяем все ингредиенты блендером до однородной консистенции.

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Сочная творожная запеканка без грамма муки: ее можно есть на ночь

Творожная основа для запеканки

2. Переливаем в форму для запекания.

Сочная творожная запеканка без грамма муки: ее можно есть на ночь

Сколько готовить запеканку

3. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

Сочная творожная запеканка без грамма муки: ее можно есть на ночь

Готовая запеканка

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