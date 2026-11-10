Сочная творожная запеканка без грамма муки: ее можно есть на ночь
Творожная запеканка может быть отличным десертов к чаю, кофе. А если не добавлять муку, это идеальной вариант перекуса или вечернего десерта.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, влажной творожной запеканки без муки.
Ингредиенты:
- 500 г сыра
- 3 яйца
- 150 г сметаны/йогурта
- 1 спелый банан
- 2 ст. ложки муки/крахмала
Способ приготовления:
1. Соединяем все ингредиенты блендером до однородной консистенции.
Читайте также
2. Переливаем в форму для запекания.
3. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий