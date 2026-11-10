Сочная творожная запеканка без грамма муки: ее можно есть на ночь

Творожная запеканка может быть отличным десертов к чаю, кофе. А если не добавлять муку, это идеальной вариант перекуса или вечернего десерта.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, влажной творожной запеканки без муки.

Ингредиенты:

500 г сыра

3 яйца

150 г сметаны/йогурта

1 спелый банан

2 ст. ложки муки/крахмала

Способ приготовления:

1. Соединяем все ингредиенты блендером до однородной консистенции.

2. Переливаем в форму для запекания.

3. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

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