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Сочные домашние голубцы: рассказываем, как правильно готовить

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Сочные домашние голубцы: рассказываем, как правильно готовить
Как приготовить вкусные домашние голубцы. Источник: freepik.com

Самое простое и вкусное домашнее блюдо из фарша и риса – голубцы. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют обязательно сделать зажарку с томатной пастой, и сметаной или сливками и тушить в духовке.

Сочные домашние голубцы: рассказываем, как правильно готовить

Как приготовить сочные голубцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, вкусных, мясных голубцов с зажаркой и сливками.

Ингредиенты: 

  • Капуста – 1 шт.
  • Фарш – 800 г (я брала индюшиный)
  • Рис – 100 г
  • Морковь – 2 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Томаты в собственном соку или томатная паста
  • Сливки – 100 г
  • Приправы 
  • Соль
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Сметана и зелень для подачи
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Способ приготовления:

1. Вырезаем ножом кочерыжку из капусты и ставим вариться на 5-7 минут.

Сочные домашние голубцы: рассказываем, как правильно готовить

Капуста для голубцов

2. Смешайте фарш с зажаркой, и томатной пастой. 

Сочные домашние голубцы: рассказываем, как правильно готовить

Приготовление блюда

3. Сформируйте голубцы, выложите в форму, полейте зажаркой и добавьте сливки, тушите до готовности.

Сочные домашние голубцы: рассказываем, как правильно готовить

Готовые голубцы

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