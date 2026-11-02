Сочные домашние голубцы: рассказываем, как правильно готовить
Самое простое и вкусное домашнее блюдо из фарша и риса – голубцы. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют обязательно сделать зажарку с томатной пастой, и сметаной или сливками и тушить в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, вкусных, мясных голубцов с зажаркой и сливками.
Ингредиенты:
- Капуста – 1 шт.
- Фарш – 800 г (я брала индюшиный)
- Рис – 100 г
- Морковь – 2 шт.
- Лук – 2 шт.
- Томаты в собственном соку или томатная паста
- Сливки – 100 г
- Приправы
- Соль
- Чеснок – 5 зубчиков
- Сметана и зелень для подачи
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Способ приготовления:
1. Вырезаем ножом кочерыжку из капусты и ставим вариться на 5-7 минут.
2. Смешайте фарш с зажаркой, и томатной пастой.
3. Сформируйте голубцы, выложите в форму, полейте зажаркой и добавьте сливки, тушите до готовности.
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