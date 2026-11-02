Сочные домашние голубцы: рассказываем, как правильно готовить

Самое простое и вкусное домашнее блюдо из фарша и риса – голубцы. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют обязательно сделать зажарку с томатной пастой, и сметаной или сливками и тушить в духовке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, вкусных, мясных голубцов с зажаркой и сливками.

Ингредиенты:

Капуста – 1 шт.

Фарш – 800 г (я брала индюшиный)

Рис – 100 г

Морковь – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Томаты в собственном соку или томатная паста

Сливки – 100 г

Приправы

Соль

Чеснок – 5 зубчиков

Сметана и зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Вырезаем ножом кочерыжку из капусты и ставим вариться на 5-7 минут.

2. Смешайте фарш с зажаркой, и томатной пастой.

3. Сформируйте голубцы, выложите в форму, полейте зажаркой и добавьте сливки, тушите до готовности.

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