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Сочные домашние котлеты: рассказываем, что добавить в фарш

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
102
Сочные домашние котлеты: рассказываем, что добавить в фарш
Рецепт сочных куриных котлет. Источник: freepik.com

Куриные котлеты – лучшее блюдо для обеда, ужина. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавлять в основу сыр, жареный лук, зелень, тертые овощи.

Сочные домашние котлеты: рассказываем, что добавить в фарш

Домашние котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет, с жареных луком.

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе 400 г
  • 1 небольшая луковица(нарезать и обжарить)
  • 2 кусочка хлеба + 100 мл молока
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 белок
  • 1 ст.л. панировочных сухарей
  • 1/2 ч.л. соли, перец по желанию и зелень(зеленый лук и петрушка)
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Способ приготовления:

1. В фарш добавьте специи, лук, хлеб, белок, сухари, зелень, перемешайте.

Сочные домашние котлеты: рассказываем, что добавить в фарш

Фарш для блюда

2. Сформируйте котлеты, обжарьте.

Сочные домашние котлеты: рассказываем, что добавить в фарш

Готовые котлеты

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