Сочные домашние котлеты: рассказываем, что добавить в фарш

Куриные котлеты – лучшее блюдо для обеда, ужина. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавлять в основу сыр, жареный лук, зелень, тертые овощи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет, с жареных луком.

Ингредиенты:

1 куриное филе 400 г

1 небольшая луковица(нарезать и обжарить)

2 кусочка хлеба + 100 мл молока

1 зубчик чеснока

1 белок

1 ст.л. панировочных сухарей

1/2 ч.л. соли, перец по желанию и зелень(зеленый лук и петрушка)

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте специи, лук, хлеб, белок, сухари, зелень, перемешайте.

2. Сформируйте котлеты, обжарьте.

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