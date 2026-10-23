Сочные домашние котлеты: рассказываем, что добавить в фарш
Куриные котлеты – лучшее блюдо для обеда, ужина. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавлять в основу сыр, жареный лук, зелень, тертые овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет, с жареных луком.
Ингредиенты:
- 1 куриное филе 400 г
- 1 небольшая луковица(нарезать и обжарить)
- 2 кусочка хлеба + 100 мл молока
- 1 зубчик чеснока
- 1 белок
- 1 ст.л. панировочных сухарей
- 1/2 ч.л. соли, перец по желанию и зелень(зеленый лук и петрушка)
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Способ приготовления:
1. В фарш добавьте специи, лук, хлеб, белок, сухари, зелень, перемешайте.
2. Сформируйте котлеты, обжарьте.
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