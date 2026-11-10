Сочные куриные гнезда за 30 минут: рецепт с сыром и ананасами

Куриные гнезда с ананасом – интересный вариант блюда для семейного ужина. В отличие от обычных котлет, их готовят с углублением посередине, куда кладут кусочек ананаса, майонез и тертый сыр. Во время запекания начинка становится сочной, а сверху образуется румяная сырная корочка. На подготовку нужно совсем немного времени, а само блюдо готовится в духовке примерно 30 минут.

Идея приготовления куриных гнезд с ананасами опубликована на странице anna klymyk в Instagram.

Ингредиенты:

Куриный фарш – количество по необходимости

Ананасы кружочками – по количеству гнезд

Твердый сыр – по вкусу

Майонез – по вкусу

Соль – по вкусу

Специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Переложите куриный фарш в миску, добавьте соль и любимые специи.

2. Тщательно перемешайте, чтобы приправы равномерно распределились.

3. Сформируйте из фарша одинаковые шарики и выложите их на противень, застеленный пергаментом. Оставляйте между ними небольшое расстояние.

4. С помощью ложки или дна стакана сделайте в каждом шарике углубление, формируя небольшие мясные гнезда.

5. В середину каждого углубления положите немного майонеза, сверху добавьте кружочек ананаса.

6. Твердый сыр натрите на терке и щедро посыпьте им заготовки.

7. Поставьте противень в разогретую до 180°C духовку примерно на 30 минут.

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8. Запекайте до полной готовности куриного фарша и образования золотистой сырной корочки.

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