Сочные куриные гнезда за 30 минут: рецепт с сыром и ананасами
Куриные гнезда с ананасом – интересный вариант блюда для семейного ужина. В отличие от обычных котлет, их готовят с углублением посередине, куда кладут кусочек ананаса, майонез и тертый сыр. Во время запекания начинка становится сочной, а сверху образуется румяная сырная корочка. На подготовку нужно совсем немного времени, а само блюдо готовится в духовке примерно 30 минут.
Идея приготовления куриных гнезд с ананасами опубликована на странице anna klymyk в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриный фарш – количество по необходимости
- Ананасы кружочками – по количеству гнезд
- Твердый сыр – по вкусу
- Майонез – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Переложите куриный фарш в миску, добавьте соль и любимые специи.
2. Тщательно перемешайте, чтобы приправы равномерно распределились.
3. Сформируйте из фарша одинаковые шарики и выложите их на противень, застеленный пергаментом. Оставляйте между ними небольшое расстояние.
4. С помощью ложки или дна стакана сделайте в каждом шарике углубление, формируя небольшие мясные гнезда.
5. В середину каждого углубления положите немного майонеза, сверху добавьте кружочек ананаса.
6. Твердый сыр натрите на терке и щедро посыпьте им заготовки.
7. Поставьте противень в разогретую до 180°C духовку примерно на 30 минут.
8. Запекайте до полной готовности куриного фарша и образования золотистой сырной корочки.
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