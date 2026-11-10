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Сочные куриные гнезда за 30 минут: рецепт с сыром и ананасами

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
435
Сочные куриные гнезда за 30 минут: рецепт с сыром и ананасами
Сочные мясные гнезда из фарша. Источник: 1000.menu

Куриные гнезда с ананасом – интересный вариант блюда для семейного ужина. В отличие от обычных котлет, их готовят с углублением посередине, куда кладут кусочек ананаса, майонез и тертый сыр. Во время запекания начинка становится сочной, а сверху образуется румяная сырная корочка. На подготовку нужно совсем немного времени, а само блюдо готовится в духовке примерно 30 минут.

Идея приготовления куриных гнезд с ананасами опубликована на странице anna klymyk в Instagram.

Сочные куриные гнезда за 30 минут: рецепт с сыром и ананасами

Рецепт гнезд из куриного фарша. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриный фарш – количество по необходимости
  • Ананасы кружочками – по количеству гнезд
  • Твердый сыр – по вкусу
  • Майонез – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления:

Сочные куриные гнезда за 30 минут: рецепт с сыром и ананасами

Смазываем фарш майонезом. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

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1. Переложите куриный фарш в миску, добавьте соль и любимые специи.

2. Тщательно перемешайте, чтобы приправы равномерно распределились.

3. Сформируйте из фарша одинаковые шарики и выложите их на противень, застеленный пергаментом. Оставляйте между ними небольшое расстояние.

Сочные куриные гнезда за 30 минут: рецепт с сыром и ананасами

Добавляем ананас. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

4. С помощью ложки или дна стакана сделайте в каждом шарике углубление, формируя небольшие мясные гнезда.

5. В середину каждого углубления положите немного майонеза, сверху добавьте кружочек ананаса.

Сочные куриные гнезда за 30 минут: рецепт с сыром и ананасами

Добавляем сыр. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

6. Твердый сыр натрите на терке и щедро посыпьте им заготовки.

7. Поставьте противень в разогретую до 180°C духовку примерно на 30 минут.

Сочные куриные гнезда за 30 минут: рецепт с сыром и ананасами

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

8. Запекайте до полной готовности куриного фарша и образования золотистой сырной корочки.

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