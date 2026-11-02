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Сочные куриные котлеты на сковороде: простой рецепт с белым хлебом и молоком

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
57
Сочные куриные котлеты на сковороде: простой рецепт с белым хлебом и молоком
Рецепт сочных котлет. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Куриные котлеты можно приготовить нежными и сочными, если добавить в фарш размоченный в молоке белый хлеб и обжаренный лук. Сливочное масло придает блюду приятный вкус, а яичные желтки помогают соединить все ингредиенты. Котлеты обваливают в муке и жарят на сковороде под крышкой. Такой рецепт подходит для домашнего обеда или ужина.

Идея приготовления нежных куриных котлет опубликована на странице anna.koval в Instagram.

Сочные куриные котлеты на сковороде: простой рецепт с белым хлебом и молоком

Рецепт сочных куриных котлет. Источник: Скриншот поста на странице anna.koval в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриный фарш – 500 г
  • Лук – 1 крупный
  • Сливочное масло – 1 ст.л.
  • Белый хлеб – 3 ломтика
  • Молоко – 150 мл.
  • Яичные желтки – 2 шт.
  • Соль и перец – по вкусу
  • Мука – для панировки
  • Масло – для жарки

Способ приготовления:

Сочные куриные котлеты на сковороде: простой рецепт с белым хлебом и молоком

Добавляем лук в фарш. Источник: Скриншот поста на странице anna.koval в Instagram

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1. Очистите лук, мелко нарежьте и выложите на сковороду со сливочным маслом. Готовьте до мягкости и золотистого цвета, после чего немного остудите.

2. Срежьте корочки с ломтиков белого хлеба, залейте мякиш молоком и оставьте на несколько минут. При необходимости слегка отожмите лишнюю жидкость.

Сочные куриные котлеты на сковороде: простой рецепт с белым хлебом и молоком

Добавляем яйца. Источник: Скриншот поста на странице anna.koval в Instagram

3. Добавьте к куриному фаршу обжаренный лук, размоченный хлеб и два желтка. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте до однородности.

Сочные куриные котлеты на сковороде: простой рецепт с белым хлебом и молоком

Жарим котлеты. Источник: Скриншот поста на странице anna.koval в Instagram

4. Смочите руки водой, сформируйте котлеты желаемого размера и обваляйте каждую в муке.

5. Разогрейте на сковороде масло и выложите котлеты. Жарьте под крышкой примерно по 4 минуты с каждой стороны. Если котлеты большие, после обжаривания уменьшите огонь и доведите их до полной готовности.

Сочные куриные котлеты на сковороде: простой рецепт с белым хлебом и молоком

Готовые котлеты. Источник: Скриншот поста на странице anna.koval в Instagram

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