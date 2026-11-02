Сочные куриные котлеты на сковороде: простой рецепт с белым хлебом и молоком
Куриные котлеты можно приготовить нежными и сочными, если добавить в фарш размоченный в молоке белый хлеб и обжаренный лук. Сливочное масло придает блюду приятный вкус, а яичные желтки помогают соединить все ингредиенты. Котлеты обваливают в муке и жарят на сковороде под крышкой. Такой рецепт подходит для домашнего обеда или ужина.
Идея приготовления нежных куриных котлет опубликована на странице anna.koval в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриный фарш – 500 г
- Лук – 1 крупный
- Сливочное масло – 1 ст.л.
- Белый хлеб – 3 ломтика
- Молоко – 150 мл.
- Яичные желтки – 2 шт.
- Соль и перец – по вкусу
- Мука – для панировки
- Масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Очистите лук, мелко нарежьте и выложите на сковороду со сливочным маслом. Готовьте до мягкости и золотистого цвета, после чего немного остудите.
2. Срежьте корочки с ломтиков белого хлеба, залейте мякиш молоком и оставьте на несколько минут. При необходимости слегка отожмите лишнюю жидкость.
3. Добавьте к куриному фаршу обжаренный лук, размоченный хлеб и два желтка. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте до однородности.
4. Смочите руки водой, сформируйте котлеты желаемого размера и обваляйте каждую в муке.
5. Разогрейте на сковороде масло и выложите котлеты. Жарьте под крышкой примерно по 4 минуты с каждой стороны. Если котлеты большие, после обжаривания уменьшите огонь и доведите их до полной готовности.
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