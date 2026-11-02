Сочные куриные котлеты на сковороде: простой рецепт с белым хлебом и молоком

Куриные котлеты можно приготовить нежными и сочными, если добавить в фарш размоченный в молоке белый хлеб и обжаренный лук. Сливочное масло придает блюду приятный вкус, а яичные желтки помогают соединить все ингредиенты. Котлеты обваливают в муке и жарят на сковороде под крышкой. Такой рецепт подходит для домашнего обеда или ужина.

Идея приготовления нежных куриных котлет опубликована на странице anna.koval в Instagram.

Ингредиенты:

Куриный фарш – 500 г

Лук – 1 крупный

Сливочное масло – 1 ст.л.

Белый хлеб – 3 ломтика

Молоко – 150 мл.

Яичные желтки – 2 шт.

Соль и перец – по вкусу

Мука – для панировки

Масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Очистите лук, мелко нарежьте и выложите на сковороду со сливочным маслом. Готовьте до мягкости и золотистого цвета, после чего немного остудите.

2. Срежьте корочки с ломтиков белого хлеба, залейте мякиш молоком и оставьте на несколько минут. При необходимости слегка отожмите лишнюю жидкость.

3. Добавьте к куриному фаршу обжаренный лук, размоченный хлеб и два желтка. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте до однородности.

4. Смочите руки водой, сформируйте котлеты желаемого размера и обваляйте каждую в муке.

5. Разогрейте на сковороде масло и выложите котлеты. Жарьте под крышкой примерно по 4 минуты с каждой стороны. Если котлеты большие, после обжаривания уменьшите огонь и доведите их до полной готовности.

Главные истории дня

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий