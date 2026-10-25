Сочные куриные котлеты со сливками: простой рецепт на сковороде и в духовке

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Кто и когда выезжает за границуЕздят на обучение в Италию и месяцами проводят за границей: какие командировки оформляют украинские чиновники"Реал" поставил футболиста сборной Украины на ворота в матче с "Барселоной" вместо знаменитого Куртуа"Реал" поставил футболиста сборной Украины на ворота в матче с "Барселоной" вместо знаменитого Куртуа1000 километров уверенности: как подготовить автомобиль к дальней дороге и избежать лишних расходов1000 километров уверенности: как подготовить автомобиль к дальней дороге и избежать лишних расходовИллюстрация — зарплатыЗарплаты этих специалистов достигают 66 тыс. грн: кого активнее всего ищут работодатели в УкраинеИзвестный украинский боксер, помогавший российскому чемпиону, был нокаутирован в Польше. ВидеоИзвестный украинский боксер, помогавший российскому чемпиону, был нокаутирован в Польше. ВидеоВ сети заговорили о "проклятии" Украины после Детского Евровидения 2026 и заметили интересное совпадениеВ сети заговорили о "проклятии" Украины после Детского Евровидения 2026 и заметили интересное совпадениеВся территория в дыму: в России под удар крылатых ракет попал завод "Энергия". Первые фото и видеоВся территория в дыму: в России под удар крылатых ракет попал завод "Энергия". Первые фото и видеоРоссийский дрон атаковал "Эпицентр" в Полтаве, есть пострадавшаяРоссийский дрон атаковал "Эпицентр" в Полтаве, есть пострадавшаяПочему в Украине могут мобилизовать парней до 25 лет: юрист объяснил законодательную коллизиюПочему в Украине могут мобилизовать парней до 25 лет: юрист объяснил законодательную коллизиюНеймар получил нелепую красную карточку и слетел с катушек. ВидеоНеймар получил нелепую красную карточку и слетел с катушек. Видео

Сочные куриные котлеты со сливками: простой рецепт на сковороде и в духовке

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
198
Сочные куриные котлеты со сливками: простой рецепт на сковороде и в духовке
Рецепт сочных котлет из куриного мяса. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Куриные котлеты могут быть нежными и сочными, если добавить в фарш белый хлеб, замоченный в сливках, и предварительно обжаренный лук. Сначала изделия подрумянивают на сковороде, а затем доводят до готовности в духовке. Благодаря этому котлеты приобретают аппетитную корочку и хорошо пропекаются внутри. Для рецепта понадобятся простые продукты, которые легко найти на любой кухне.

Идея приготовления сочных куриных котлет опубликована на странице inna.delights в Instagram.

Сочные куриные котлеты со сливками: простой рецепт на сковороде и в духовке

Как приготовить сочные куриные котлеты. Источник: Скриншот поста на странице inna.delights в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриный фарш – 500 г
  • Репчатый лук – 1 крупная или 2 маленькие
  • Белый хлеб – 3 кусочка
  • Сливки 10-15% – 50 мл.
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Масло – для жарки

Способ приготовления:

Сочные куриные котлеты со сливками: простой рецепт на сковороде и в духовке

Соединяем фарш с необходимыми ингредиентами. Источник: Скриншот поста на странице inna.delights в Instagram

Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
243
Запеченные овощи с йогуртовой заправкой: вкусная альтернатива привычному гарниру
243
Запеченные овощи с йогуртовой заправкой: вкусная альтернатива привычному гарниру
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
3
Полезная тыквенная каша с рисом: простой рецепт блюда, которое понравится всем
3
Полезная тыквенная каша с рисом: простой рецепт блюда, которое понравится всем
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
1,3 т.
Хачапури с тягучей сырной начинкой: простой рецепт в духовке
1,3 т.
Хачапури с тягучей сырной начинкой: простой рецепт в духовке

1. Лук очистите и мелко нарежьте. Разогрейте на сковороде немного масла и обжарьте его до мягкости и легкого золотистого цвета. Снимите с огня и дайте немного остыть.

2. Белый хлеб раскрошите в миску, залейте сливками и оставьте на несколько минут, чтобы он хорошо размягчился.

3. В глубокой миске соедините куриный фарш, обжаренный лук и размоченный хлеб. Добавьте соль и черный перец по вкусу. Тщательно перемешайте до однородности.

Сочные куриные котлеты со сливками: простой рецепт на сковороде и в духовке

Жарим котлеты. Источник: Скриншот поста на странице inna.delights в Instagram

4. Смочите руки водой и сформируйте котлеты желаемого размера. Старайтесь, чтобы они были примерно одинаковыми, так они приготовятся равномерно.

5. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте котлеты с обеих сторон до румяной корочки. На этом этапе не обязательно доводить их до полной готовности.

6. Переложите котлеты в форму для запекания и поставьте в разогретую до 180 °C духовку примерно на 10 минут. Если изделия крупные, может потребоваться больше времени. Убедитесь, что котлеты полностью приготовились внутри.

Сочные куриные котлеты со сливками: простой рецепт на сковороде и в духовке

Готовые котлеты. Источник: Скриншот поста на странице inna.delights в Instagram

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты