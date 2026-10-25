Сочные куриные котлеты со сливками: простой рецепт на сковороде и в духовке

Куриные котлеты могут быть нежными и сочными, если добавить в фарш белый хлеб, замоченный в сливках, и предварительно обжаренный лук. Сначала изделия подрумянивают на сковороде, а затем доводят до готовности в духовке. Благодаря этому котлеты приобретают аппетитную корочку и хорошо пропекаются внутри. Для рецепта понадобятся простые продукты, которые легко найти на любой кухне.

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Идея приготовления сочных куриных котлет опубликована на странице inna.delights в Instagram.

Ингредиенты:

Куриный фарш – 500 г

Репчатый лук – 1 крупная или 2 маленькие

Белый хлеб – 3 кусочка

Сливки 10-15% – 50 мл.

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Лук очистите и мелко нарежьте. Разогрейте на сковороде немного масла и обжарьте его до мягкости и легкого золотистого цвета. Снимите с огня и дайте немного остыть.

2. Белый хлеб раскрошите в миску, залейте сливками и оставьте на несколько минут, чтобы он хорошо размягчился.

3. В глубокой миске соедините куриный фарш, обжаренный лук и размоченный хлеб. Добавьте соль и черный перец по вкусу. Тщательно перемешайте до однородности.

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4. Смочите руки водой и сформируйте котлеты желаемого размера. Старайтесь, чтобы они были примерно одинаковыми, так они приготовятся равномерно.

5. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте котлеты с обеих сторон до румяной корочки. На этом этапе не обязательно доводить их до полной готовности.

6. Переложите котлеты в форму для запекания и поставьте в разогретую до 180 °C духовку примерно на 10 минут. Если изделия крупные, может потребоваться больше времени. Убедитесь, что котлеты полностью приготовились внутри.

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