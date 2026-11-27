Рубленные котлеты лучше всего готовить из куриного филе, добавляя яйца, муку, твердый сыр. А для яркого вкуса добавьте специи, кукурузу консервированную.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных рубленных котлет.

Ингредиенты:

600 г куриного филе

2 яйца

50 г муки

70 г тертого сыра

150 г кукурузы (или других овощей по вашему вкусу)

соль, перец, смесь специй для фарша

Способ приготовления:

1. Нарезаем филе мелкими кусочками – можно короткими полосками.

2. Разбиваем в нее 2 яйца, добавляем муку и кукурузу, натираем сыр, добавляем соль и перец, а также советую добавить смесь специй для фарша, и все перемешиваем.

3. Можно жарить на масле, но я готовлю более диетично – запекаю в мультипечи. Мокрыми руками лепим небольшие котлеты – и запекаем при 190С 17-18 минут, подаем горячими!

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