Сочные рубленные котлеты по-новому: добавьте всего два ингредиента для яркого вкуса
Рубленные котлеты лучше всего готовить из куриного филе, добавляя яйца, муку, твердый сыр. А для яркого вкуса добавьте специи, кукурузу консервированную.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных рубленных котлет.
Ингредиенты:
- 600 г куриного филе
- 2 яйца
- 50 г муки
- 70 г тертого сыра
- 150 г кукурузы (или других овощей по вашему вкусу)
- соль, перец, смесь специй для фарша
Способ приготовления:
1. Нарезаем филе мелкими кусочками – можно короткими полосками.
2. Разбиваем в нее 2 яйца, добавляем муку и кукурузу, натираем сыр, добавляем соль и перец, а также советую добавить смесь специй для фарша, и все перемешиваем.
3. Можно жарить на масле, но я готовлю более диетично – запекаю в мультипечи. Мокрыми руками лепим небольшие котлеты – и запекаем при 190С 17-18 минут, подаем горячими!
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