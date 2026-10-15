Сочные рубленные котлеты с кукурузой и сыром: делимся лучшим рецептом
Рубленные котлеты – очень простое и при этом вкусное, мясное блюдо. Для яркого вкуса можно добавить кукурузу, тертый твердый сыр, зелень, овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, вкусных рубленных котлет, с кукурузой и сыром.
Ингредиенты:
- 600 г куриного филе
- 2 яйца
- 50 г муки
- 70 тертого сыра
- 150 г кукурузы (или других овощей по вашему вкусу)
- соль, перец, смесь специй для фарша
Способ приготовления:
1. Нарезаем курицу мелкими кусочками – можно короткими полосками.
2. Вбиваем в нее 2 яйца, добавляем муку и кукурузу, натираем сыр, добавляем соль и перец, а также рекомендую добавить смесь специй для фарша, и все перемешиваем.
3. Можно жарить на масле, но я делаю более диетично – запекаю в мультипечи.Формируем мокрыми руками небольшие котлеты – и запекаем при 190 °С 17-18 минут, и подаем!
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