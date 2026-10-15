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Сочные рубленные котлеты с кукурузой и сыром: делимся лучшим рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Сочные рубленные котлеты с кукурузой и сыром: делимся лучшим рецептом
Как правильно готовить рубленные котлеты. Источник: freepik.com

Рубленные котлеты – очень простое и при этом вкусное, мясное блюдо. Для яркого вкуса можно добавить кукурузу, тертый твердый сыр, зелень, овощи.

Сочные рубленные котлеты с кукурузой и сыром: делимся лучшим рецептом

Что добавить в фарш для рубленных котлет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, вкусных рубленных котлет, с кукурузой и сыром.

Ингредиенты: 

  • 600 г куриного филе
  • 2 яйца
  • 50 г муки
  • 70 тертого сыра
  • 150 г кукурузы (или других овощей по вашему вкусу)
  • соль, перец, смесь специй для фарша
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Способ приготовления:

1. Нарезаем курицу мелкими кусочками – можно короткими полосками.

Сочные рубленные котлеты с кукурузой и сыром: делимся лучшим рецептом

Фарш для котлет

2. Вбиваем в нее 2 яйца, добавляем муку и кукурузу, натираем сыр, добавляем соль и перец, а также рекомендую добавить смесь специй для фарша, и все перемешиваем.

Сочные рубленные котлеты с кукурузой и сыром: делимся лучшим рецептом

Приготовление котлет

3. Можно жарить на масле, но я делаю более диетично – запекаю в мультипечи.Формируем мокрыми руками небольшие котлеты – и запекаем при 190 °С 17-18 минут, и подаем!

Сочные рубленные котлеты с кукурузой и сыром: делимся лучшим рецептом

Готовые котлеты

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