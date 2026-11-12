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Сочные рубленные котлеты с сыром: делимся легким рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Сочные рубленные котлеты с сыром: делимся легким рецептом
Рецепт рубленных котлет. Источник: freepik.com

Домашние котлеты можно готовить из куриного филе, свинины, рыбного филе, креветок, печени, крабовых палочек. 

Сочные рубленные котлеты с сыром: делимся легким рецептом

Как приготовить вкусные рубленные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных котлет из куриного филе, с перцем и сыром. 

Ингредиенты: 

  • сладкий перец
  • помидор
  • сыр
  • яйцо
  • соль, перец
  • 2 ст. л. муки

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты нарезаем на мелкие кусочки и смешиваем до однородности.

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Сочные рубленные котлеты с сыром: делимся легким рецептом

Ингредиенты для котлет

2. Жарим на небольшом огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Сочные рубленные котлеты с сыром: делимся легким рецептом

Готовые котлеты

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