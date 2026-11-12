Сочные рубленные котлеты с сыром: делимся легким рецептом
Домашние котлеты можно готовить из куриного филе, свинины, рыбного филе, креветок, печени, крабовых палочек.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных котлет из куриного филе, с перцем и сыром.
Ингредиенты:
- сладкий перец
- помидор
- сыр
- яйцо
- соль, перец
- 2 ст. л. муки
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты нарезаем на мелкие кусочки и смешиваем до однородности.
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2. Жарим на небольшом огне до золотистой корочки с обеих сторон.
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