Сочные рубленные котлеты с сыром: делимся легким рецептом

Домашние котлеты можно готовить из куриного филе, свинины, рыбного филе, креветок, печени, крабовых палочек.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных котлет из куриного филе, с перцем и сыром.

Ингредиенты:

сладкий перец

помидор

сыр

яйцо

соль, перец

2 ст. л. муки

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарезаем на мелкие кусочки и смешиваем до однородности.

2. Жарим на небольшом огне до золотистой корочки с обеих сторон.

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