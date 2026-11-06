Сочные рыбные котлеты, которые понравятся даже детям: простой рецепт

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКакие зарплаты платят в НафтогазеВ "Нафтогазе" больше миллиона в месяц платят не только главе: OBOZ.UA узнал о космических зарплатах даже в филиале в ЕгиптеВалютный миллионер в Киевском центре занятостиВалютный миллионер в Киевском центре занятости: чем владеет и сколько зарабатывает семья Дмитрия НовицкогоИллюстрация: двор жилого дома во время отключений электроэнергии в Украине в декабре 2025 годаЭкстренные отключения света начались в Киеве и 4 областях: все графики на 6 ноября"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сети"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сетиРютте дал прогноз, чем может закончиться война в УкраинеРютте дал прогноз, чем может закончиться война в УкраинеБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денегТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денег
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Сочные рыбные котлеты, которые понравятся даже детям: простой рецепт

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
8,3 т.
Сочные рыбные котлеты, которые понравятся даже детям: простой рецепт
Рецепт котлет. Источник: freepik.com

Котлеты из рыбного филе – очень вкусное, легкое в приготовлении блюдо, которое можно готовить хоть каждый день. А для сочности нужно добавить лук, овощи тертые, сыр, специи, зелень.

Сочные рыбные котлеты, которые понравятся даже детям: простой рецепт

Рыбные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, полезных котлет из филе рыбы, с луком и желтком. 

Ингредиенты: 

  • 500-600 г филе хека/минтая
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 1 желток
  • 3 ст. л. панировочных сухарей
  • 200 мл сливок (можно заменить молоком или водой)
  • соль, перец по вкусу
Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
7,3 т.
Что приготовить из яблок на завтрак: рецепт мягких оладий на кефире
7,3 т.
Что приготовить из яблок на завтрак: рецепт мягких оладий на кефире
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
5,0 т.
Добавляем куриный фарш и твердый сыр: как приготовить вкусные домашние блины
5,0 т.
Добавляем куриный фарш и твердый сыр: как приготовить вкусные домашние блины
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
3,3 т.
Без духовки и лишней посуды: готовим ленивую лазанью с фаршем
3,3 т.
Без духовки и лишней посуды: готовим ленивую лазанью с фаршем

Способ приготовления: 

1. Филе рыбы измельчаем в фарш, я покупала замороженный хек. Морковь с луком обжариваем до готовности и добавляем в фарш. Если не любите кусочки лука, то можно перебить вместе с филе до однородной консистенции.

Сочные рыбные котлеты, которые понравятся даже детям: простой рецепт

Основа для котлет

2. Добавляем желток и предварительно замоченные в сливках панировочные сухари, солим и перчим. Хорошо вымешиваем фарш и влажными руками формируем котлетки, выкладываем на застеленный пергаментом противень.

Сочные рыбные котлеты, которые понравятся даже детям: простой рецепт

Сколько готовить котлеты

3. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 20 минут. При желании часть котлет можно заморозить.

Сочные рыбные котлеты, которые понравятся даже детям: простой рецепт

Готовые котлеты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Похожие темы
продуктырецепт
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты