Сочные рыбные котлеты, которые понравятся даже детям: простой рецепт
Котлеты из рыбного филе – очень вкусное, легкое в приготовлении блюдо, которое можно готовить хоть каждый день. А для сочности нужно добавить лук, овощи тертые, сыр, специи, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, полезных котлет из филе рыбы, с луком и желтком.
Ингредиенты:
- 500-600 г филе хека/минтая
- 1 морковь
- 1 луковица
- 1 желток
- 3 ст. л. панировочных сухарей
- 200 мл сливок (можно заменить молоком или водой)
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе рыбы измельчаем в фарш, я покупала замороженный хек. Морковь с луком обжариваем до готовности и добавляем в фарш. Если не любите кусочки лука, то можно перебить вместе с филе до однородной консистенции.
2. Добавляем желток и предварительно замоченные в сливках панировочные сухари, солим и перчим. Хорошо вымешиваем фарш и влажными руками формируем котлетки, выкладываем на застеленный пергаментом противень.
3. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 20 минут. При желании часть котлет можно заморозить.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: