Сочные рыбные котлеты, которые понравятся даже детям: простой рецепт

Котлеты из рыбного филе – очень вкусное, легкое в приготовлении блюдо, которое можно готовить хоть каждый день. А для сочности нужно добавить лук, овощи тертые, сыр, специи, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, полезных котлет из филе рыбы, с луком и желтком.

Ингредиенты:

500-600 г филе хека/минтая

1 морковь

1 луковица

1 желток

3 ст. л. панировочных сухарей

200 мл сливок (можно заменить молоком или водой)

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе рыбы измельчаем в фарш, я покупала замороженный хек. Морковь с луком обжариваем до готовности и добавляем в фарш. Если не любите кусочки лука, то можно перебить вместе с филе до однородной консистенции.

2. Добавляем желток и предварительно замоченные в сливках панировочные сухари, солим и перчим. Хорошо вымешиваем фарш и влажными руками формируем котлетки, выкладываем на застеленный пергаментом противень.

3. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 20 минут. При желании часть котлет можно заморозить.

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