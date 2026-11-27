Куриные отбивные – очень вкусное и сытное блюдо, которое лучше всего готовить в луковом кляре. А для того, чтобы мясо было еще более сочным, кулинары советуют его хорошо отбить и оставить на 15 минут.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных отбивных из куриного филе, с идеальной луковом кляре.

Ингредиенты:

филе

Кляр:

Лук – 1 большой или 2 небольших (натираю на мелкой терке).

Яйца – 2 шт.

Майонез – 2 ст. л. (можно сметану).

Специи – по вкусу.

Мука – 3-5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте на кусочки, отбейте, добавьте соль, перец, паприку, приправу для курицы и чеснок – все по вкусу. Оставьте мариноваться на 15-20 минут.

2. Кляр: все смешайте и хорошо перемешайте. Кляр должен быть густым, чтобы хорошо держался на мясе.

3. Каждый кусочек мяса хорошо обмакиваю в кляре и выкладываю на разогретую сковороду с маслом. Обжариваю с обеих сторон до готовности. По желанию мясо можно сначала обвалять в муке, а уже потом окунуть в кляр.

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