Сочные запеченные голени "Барбекю" со специями и чесноком: делимся рецептом
Куриные голени – лучшее блюдо для обеда и ужина. А еще из них можно готовить супы, холодец. Еще их можно просто вкусно запечь с соусами, чесноком, специями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных голеней с соусом "Барбекю".
Ингредиенты:
- куриные голени – 10 шт. (1,3 кг)
- соевый соус – 3 ст. л.
- растительное масло – 2 ст. л.
- чеснок – 3-4 зуб.
- соль – по вкусу (учитывайте, что соевый соус соленый)
- черный перец, копченая паприка, специи для мяса
- соус "Барбекю" 100-120 г
Способ приготовления:
1. К куриным голеням добавить измельченный чеснок, соль, специи, соевый соус и растительное масло. Хорошо перемешать и оставить мариноваться на 2-3 часа.
2. Выложить голени в форму для запекания и запекать в разогретой до 190 °C духовке 40 минут, один раз перевернув.
3. Достать голени, смазать соусом барбекю со всех сторон и вернуть в духовку еще на 15-20 минут. Периодически можно дополнительно смазывать голени соусом, оставшимся в форме.
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