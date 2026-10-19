Сочные запеченные голени ''Барбекю'' со специями и чесноком: делимся рецептом

Куриные голени – лучшее блюдо для обеда и ужина. А еще из них можно готовить супы, холодец. Еще их можно просто вкусно запечь с соусами, чесноком, специями.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных голеней с соусом "Барбекю".

Ингредиенты:

куриные голени – 10 шт. (1,3 кг)

соевый соус – 3 ст. л.

растительное масло – 2 ст. л.

чеснок – 3-4 зуб.

соль – по вкусу (учитывайте, что соевый соус соленый)

черный перец, копченая паприка, специи для мяса

соус "Барбекю" 100-120 г

Способ приготовления:

1. К куриным голеням добавить измельченный чеснок, соль, специи, соевый соус и растительное масло. Хорошо перемешать и оставить мариноваться на 2-3 часа.

2. Выложить голени в форму для запекания и запекать в разогретой до 190 °C духовке 40 минут, один раз перевернув.

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3. Достать голени, смазать соусом барбекю со всех сторон и вернуть в духовку еще на 15-20 минут. Периодически можно дополнительно смазывать голени соусом, оставшимся в форме.

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