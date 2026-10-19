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Сочные запеченные голени "Барбекю" со специями и чесноком: делимся рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Сочные запеченные голени "Барбекю" со специями и чесноком: делимся рецептом
Как вкусно запечь голени. Источник: cooking.nytimes.com

Куриные голени – лучшее блюдо для обеда и ужина. А еще из них можно готовить супы, холодец. Еще их можно просто вкусно запечь с соусами, чесноком, специями. 

Сочные запеченные голени ''Барбекю'' со специями и чесноком: делимся рецептом

Как вкусно замариновать голени

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных голеней с соусом "Барбекю". 

Ингредиенты:

  • куриные голени – 10 шт. (1,3 кг)
  • соевый соус – 3 ст. л.
  • растительное масло – 2 ст. л.
  • чеснок – 3-4 зуб. 
  • соль – по вкусу (учитывайте, что соевый соус соленый)
  • черный перец, копченая паприка, специи для мяса
  • соус "Барбекю" 100-120 г
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Способ приготовления: 

1. К куриным голеням добавить измельченный чеснок, соль, специи, соевый соус и растительное масло. Хорошо перемешать и оставить мариноваться на 2-3 часа.

Сочные запеченные голени ''Барбекю'' со специями и чесноком: делимся рецептом

Голени со специями и суосами

2. Выложить голени в форму для запекания и запекать в разогретой до 190 °C духовке 40 минут, один раз перевернув.

Сочные запеченные голени ''Барбекю'' со специями и чесноком: делимся рецептом

Соус для мяса

3. Достать голени, смазать соусом барбекю со всех сторон и вернуть в духовку еще на 15-20 минут. Периодически можно дополнительно смазывать голени соусом, оставшимся в форме.

Сочные запеченные голени ''Барбекю'' со специями и чесноком: делимся рецептом

Готовые голени

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