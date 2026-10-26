Сочные запеченные куриные бедрышки: рецепт вкусного мяса в духовке

Куриные бедрышки – очень вкусный продукт, который можно запекать, тушить, готовить супы. Стоит отметить, что готовится куриное мясо очень просто и быстро.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных куриных бедрышек, с травами и оливками.

Ингредиенты:

куриные бедра 4-6 шт.

соль, смесь трав 1,5 ч. л.

масло 1 ст. л.

Для соуса:

помидоры в собственном соку 450 г

черные оливки 1 банка

лук 1 шт.

соль, черный перец

смесь трав "Прованская" 2 ч. л.

Способ приготовления:

1. К бедрышкам добавьте специи, лук, оливки, специи, травы, масло, перемешайте.

2. Обжарьте на сковороде с обеих сторон, залить соусом и запекать при 180 °С 40-50 минут.

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