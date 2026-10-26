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Сочные запеченные куриные бедрышки: рецепт вкусного мяса в духовке

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
3
Рецепт страви
Сочные запеченные куриные бедрышки: рецепт вкусного мяса в духовке. Источник: Сгенерировано ИИ

Куриные бедрышки – очень вкусный продукт, который можно запекать, тушить, готовить супы. Стоит отметить, что готовится куриное мясо очень просто и быстро. 

Сочные запеченные куриные бедрышки: рецепт вкусного мяса в духовке

Куриное мясо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных куриных бедрышек, с травами и оливками. 

Ингредиенты:

  • куриные бедра 4-6 шт.
  • соль, смесь трав 1,5 ч. л.
  • масло 1 ст. л.

Для соуса:

  • помидоры в собственном соку 450 г
  • черные оливки 1 банка
  • лук 1 шт.
  • соль, черный перец
  • смесь трав "Прованская" 2 ч. л.
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Способ приготовления: 

1. К бедрышкам добавьте специи, лук, оливки, специи, травы, масло, перемешайте. 

Сочные запеченные куриные бедрышки: рецепт вкусного мяса в духовке

Сочные запеченные куриные бедрышки: рецепт вкусного мяса в духовке

2. Обжарьте на сковороде с обеих сторон, залить соусом и запекать при 180 °С 40-50 минут. 

Сочные запеченные куриные бедрышки: рецепт вкусного мяса в духовке

Сочные запеченные куриные бедрышки: рецепт вкусного мяса в духовке

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